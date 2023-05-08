港市減碳 讓郵輪與環境永續

亞洲最大郵輪「地中海榮耀號」，日前從日本載著近四千旅客造訪基隆港。

疫情過後有豪華亮眼郵輪造訪，不只為原本空蕩的港區增添光彩，也可望為當地帶來收益和工作機會。然而實際上，對於港、市而言，郵輪造訪仍存在不容忽略的外部影響，包括給港口和當地周遭帶來的社會、經濟及環境問題與挑戰。主要隱憂包括，源自郵輪本身和相關設施的汙染與碳排，和旅客帶來的陸上交通擁擠壓力。

郵輪巨擘嘉年華郵輪公司於二○一七年被美國聯邦法庭提起公訴，因違法排放，加上對執法官員撒謊等七項罪名，被處五年緩刑及四千萬美元罰金。據估計，該公司一年內違法排放近二百萬公升未經處理的汙水，四十四萬公升廚餘及五十公升油到海洋當中，另外還有乘客將椅子和椅墊從船上丟入海中。

而面對這些造訪船舶可能帶來的影響，港與市若能共同合作，規畫出一套短期到長期，從「綠一點」到「永續一些」的目標、路徑及期程，並積極逐步落實，則可同時為港、市乃至全台，帶來美麗與永續的前景。

大致而言，綠港在於以新的綠技術、低碳與零碳替代品，取代化石燃料及大電力港埠設備。而全球航運界正力求以更高效、更低成本、更低能源消耗營運港口，達成零排放目標。

在歐洲，自一九九六年以來，歐洲航運和港口組織（ＥＳＰＯ）和生態港倡議，便根據從九十一個港口所收集到的數據與資訊，發布港口十大優先環境問題包括：空氣品質、能源消耗、噪音、水質、疏濬作業、港口廢棄物、港口土地開發、和當地社區關係、船舶廢棄物及氣候變遷等。

其中採用岸電技術，便可降低源自靠港船舶的排放。自從二○○○年瑞典哥登堡港首先為貨輪設置以來，岸電便加速普及到世界各大港。目前所有歐洲北海港口、洛杉磯、蒙特婁、日本與中國各大港的郵輪和貨櫃輪碼頭，也都已裝設或正規畫裝設岸電。

其中歐盟預定自明年起施行，對造訪輪船透過其排放權交易系統ＥＵＥＴＳ課稅的法規，估計輪船在靠泊期間，每一○○ｋＷ電力每天約需付費一五○歐元。此外，全世界包括上海與深圳在內的各大港，亦訂定在二○六○年達到追求碳中和目標。短期內台灣各港口「綠一點」的重點，可先在郵輪碼頭上建立岸電設施，讓郵輪靠泊期間停止船上柴油發電機運轉，改接岸電。

此外，例如積極鼓勵遊客利用公車與鐵路等大眾運輸工具，及建立港區到市區對行人友善、有吸引力的步道與腳踏車道等動線，不僅有利於當地產業，且可減少原本運送這些遊客下船出遊的交通需求，皆有助於讓港口對造訪的乘客更具吸引力。

如此，隨著直接與間接的正面影響，擴及港市及附近旅遊勝地，不但能帶動社區與決策者更廣泛歡迎郵輪，亦帶動更多郵輪造訪及遊客就近在港市旅遊的興趣；其結果帶來的不只是商機，還有永續的思維和作為。