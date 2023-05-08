逐大位者 必修能源課

幾年前曾讀過「給未來總統的能源課」乙書，剛好可以獻給目前角逐大位的未來總統參考。此書二○一四年由漫遊者文化出版，美國柏克萊加州大學知名物理教授理查繆勒所著。全書共分五章，述說能源災難、能源面貌、替代能源、什麼是能源及對未來總統的建言。

在前言中，作者提到能源是當今全球最重要的商品，許多國家為了爭奪能源而不惜發動戰爭；對於能源的敏感，可以從一個只占二％供應量的利比亞停止原油出口，卻造成石油價格勁揚廿％而得知。

能源價格的上漲除牽動民生物價，造成人民痛苦指數攀升外，能源更掌控了一個家的命脈，對地處島國的台灣更是國安問題。但能源問題錯綜複雜，很容易迷失在政治的爭論中。

目前有四百多部核能機組在卅三個國家運轉，另有五十幾部正興建中，大都為技術成熟的輕水式反應爐。運轉機組中至少有一○三部已商轉超過四十年，核能電廠延役是目前世界趨勢。

目前功率介於一百至一五○萬瓩運轉中的電廠，因規畫和建廠期程冗長且資金龐大，所以才有總統參選人提出興建小型模組化核電（ＳＭＲ）。

ＳＭＲ觀念幾十年前就被提出，俄羅斯有二台在駁船上的小型核電機組，但二○二一年的運轉負載因數只有四十四點七％和十八％，雖算是比較成熟，但仍無法達商轉效益。依據日本海外電力調查資料，全球正在開發的ＳＭＲ至少有七十三座。英國勞斯萊斯公司設計的四十七萬瓩反應爐（超出一般定義的卅萬瓩ＳＭＲ），計畫在英國建造十五座ＳＭＲ。

微軟創辦人比爾蓋茲成立泰拉能源公司，與中國核工業集團合作興建「行波反應爐」，但仍處於開發階段。另比爾蓋茲攜手巴菲特擬耗資十億美元，興建首座先進的鈉反應爐，並相中美國懷俄明州一處除役燃煤廠址興建，此計劃並在二○二○年底獲美國能源部八百萬美元的補助。

根據NexEra能源公司評估ＳＭＲ的發電成本為一○五至一三五美元／千度，相比風力發電或太陽光電的成本仍高出許多。其實國內最早有興趣興建ＳＭＲ的是台塑公司，台塑曾邀請核能專家諮詢，並計畫在菲律賓建廠。

有志角逐大位者，若只嫻熟政治議題，卻不懂科技，那又怎麼下達決策？