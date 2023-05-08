科技．人文聯合講座／偏鄉交通微血管如何打通？

筆者近幾年陪伴一些縣市導入偏鄉交通解決方案與科技平台，觀察到一些制度調適的需要，也察覺到地方治理創新的機會，在此與讀者分享。

根據二○二○年的國發會報告，台灣偏鄉（包含山區、沿海地區、離島）面積占台灣全島五十八點一％。這些土地居住了約六四八點五萬人口，占全台的廿七點三％。這些地區因為地理的交通不便與缺乏產業發展機會，導致人口大量外流；而留在偏鄉的居民大多年齡偏高、教育程度偏低，讓城鄉差距愈來愈大。

世界人權宣言和憲法都保障人們自由出行的權利。因為具備基本出行條件，才能實現就業、教育、健康等其他基本權利。但偏鄉交通不具規模經濟與投資效益，偏鄉民眾很容易成為「行的難民」。加上偏鄉人民的出行需求十分不穩定，政府難以建置大眾運輸系統，所以改採智慧化小眾運輸系統的需求反應式公共運輸服務，是打通偏鄉微血管的有效途徑。

藉由交通預約系統媒合不同出行目的、對應所需要的車輛，才能有效提升車輛共享共用，進而節能減碳，往淨零碳排的環境永續邁進。唯因為偏鄉民眾出行涉及不同生活面向，難以單從交通法規思維來面對；因此如何打破部會主義，擁抱平台經濟思維，活化交通資源使用條件，並鬆綁車輛牌照法規，成為打通偏鄉微血管的關鍵。

筆者曾參與過屏東縣、台東縣、高雄市、台中市與新北市等偏鄉交通平台和長照就醫接送服務等偏鄉交通專案。彙整多年「以移動服務社會」的實踐經驗，筆者認為有效的偏鄉交通服務應由地方政府做莊，建置並推動隨需預約叫車的微型運輸媒合平台，打破計程車、租賃車、長照專車、復康巴士、幸福巴士、社區巴士甚或白牌車之間的法規限制與使用隔閡，讓不同小眾運輸載具均可有效整合共用，提供民眾共乘、聯合載送；並輔以有誘因的車資折抵與業者營運補貼，採取富彈性的車輛派遣，來極大化民眾共乘服務運能。

此種智慧化「訂車—排車—派車」調度系統，以最小碳排成本來服務偏鄉民眾不同出行目的；更能善用回頭車的閒置運能，產生地方創生的經濟與社會效益。以屏東滿州鄉為例，縣府建置偏鄉交通平台，將幸福巴士與長照交通進行運具整合後，一一一年的偏鄉出行運量就超過一一○年的近二倍，屏東縣政府正將該套系統擴散給縣內其他原民偏鄉採用。

再以台東縣為例，由縣府主導的ＴＴＧＯ叫車服務平台，目前已整合了計程車、租賃車、幸福巴士等多元運具的預約媒合服務，並開通多條彈性路線給台九線南迴公路與台十一線東海岸沿線民眾，提供預約式共乘交通服務。

對無法以大眾運輸來滿足出行需求的偏鄉民眾而言，交通資源係「不患寡而患不均」。若中央各部會可以鬆綁法規，解除不同交通補助的搭乘限制，由地方政府發展富在地特色的彈性預約媒合平台，整合跨運具調度、進行共乘媒合，才有機會打通台灣全島的偏鄉微血管。（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）