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解決通膨與詐騙 總統選戰關鍵

聯合報／ 李坤隆／大學兼任教師（高雄市）
主計總處發布4月消費者物價指數，年增率為2.35%，已連續21個月超過2%通膨警戒線，其中17項民生物資漲幅來到7.35%，是最近14年來的新高點。記者余承翰／攝影
主計總處發布4月消費者物價指數，年增率為2.35%，已連續21個月超過2%通膨警戒線，其中17項民生物資漲幅來到7.35%，是最近14年來的新高點。記者余承翰／攝影

面對二○二四選戰，物價的上漲與詐騙的預防絕對是關鍵，尤其當我們回顧二○二二選戰過程，民眾對於生活上的相對剝奪感，將是決定投票的重要關鍵。

近日來，從蛋價大幅上漲與缺貨導致物價上漲，民眾是有感的；因政府不僅束手無策，甚至連相關部會首長都不動如山，這才是民眾憤怒所在。又傳出農委會將改制為部的同時，如果沒有令人耳目一新安排，恐又將陷入數位發展部模式，民眾對於政府的不滿勢必將全盤反映在二○二四大選上。

至於詐騙問題，那就更嚴重了。因為這個長期以來政府始終無解的難題，現在居然還傳出不動產借貸媒合平台im.B涉及詐騙逾廿五億元，雖然主嫌遭裁准收押禁見，但是坊間出現許多執政黨重量級人士合照相片，照片背後有太多值得被檢視的地方。如此鉅大詐騙金額若背後沒有特定勢力配合，民眾豈能相信？

選舉是檢驗執政的最佳手段，更是評估往後執政能力的評量表，面對物價上漲的無奈與詐騙案件無限上升的恐慌，民眾勢必用選票衡量執政績效。相對地，在野黨在訴求戰爭與和平時，也要提出具體改善物價與詐騙的政策，才能說服民眾安心投下這一票。

物價與詐騙是執政黨的破口，就看在野黨有沒有攻破的策略與能力了！

詐騙 物價

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