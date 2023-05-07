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極端高溫 電還夠用嗎？

聯合報／ 葉美霞／公退（彰縣和美）

天氣愈來愈熱，尤其台東大武飆至三十九度、台南市北寮更達四十點一度，已是極端高溫，許多工人在大太陽底下揮汗如雨，熱得受不了，不禁讓人要問：在此炎熱天氣，我們的電力供應是否充足？

現今執政黨總強調要在二○二五年達成非核家園的理想，但發電來源不外是水力、火力與風力、綠能等，只是頻傳缺水、綠能來源尚不足，火力燃煤又造成空汙，難怪會被質疑我們是要用「肺」發電嗎？

儘管正競逐國民黨總統提名人的郭董日前拋出一縣市一小核電廠等政策，被綠營民代質疑，然為了有充足電力提出構想應無可厚非，畢竟花了數千億的核四已被廢，試問如何才能取得足夠電力？

請有意競選總統的各方候選人，提出電力供應無虞的策略，讓民眾免於缺電的恐懼！

核電廠 綠能

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