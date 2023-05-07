星期透視／斷鏈的勞動保護 被耽誤的勞動大計

王如玄 分享一位母親身兼清潔、美甲及外送員三份工作養家、早出晚歸，孩子只能望著母親背影的故事。在這個勞動現場看見的是承攬勞動，沒有勞保、沒有穩定的收入、不被認定是受僱者，工作意外只能自己認賠，更不用談老年退休保障的何去何從？這並非是單一個案，是社會勞動者的縮影。

人口負成長帶來的衝擊，也伴隨著家庭照顧議題。人口、財政與社會危機的提早到來，縱使加入勞保，但在高齡少子化推升給付壓力、收支短絀金額擴大趨勢下，勞保費率調整即將到達上限，年金制度的改革卻不動如山，正如之前的博客來事件考驗著台灣勞動政策是否也因此斷鏈？

博客來事件的非典型勞動處境，雖是雙方和解收場，但也暴露假承攬、真僱傭之後的賠償欠缺制度建構問題。為避免道德風險，勞保不能事後追溯加保，只能處罰雇主未加保的罰鍰，勞工因為沒有加保造成的損失，除非雇主願意主動計算勞工勞保老年給付損失予以補償，否則勞工只能事後提出民事訴訟求償，但因時隔二十、三十年，原雇主或已不存在，屆時甚難主張賠償責任。

對類此雇主違法不為勞工加保的年資損失、未覈實申報投保薪資而影響老年給付權益，勞動部十年前便已研擬勞保條例修正草案，希望透過擬制預期年資損失補償機制，直接要求雇主給付給勞工，不用等勞工符合老年給付條件時再來求償，但十年後博客來事件依舊發生，勞保未加保的補償制度依舊斷鏈！

近年工作型態多變及平台經濟盛行，傳統僱傭、承攬關係一分為二及相關行（職）業契約指導原則已無法因應時勢。承攬勞動包含外送員、接案拍片的影視從業人員、導遊等始終被排除於具法律強制力的勞動保護外，除薪酬不穩定，尚面臨性騷擾、職業災害等人身安全風險。即便是剛上路滿一年的勞工職業災害保險及保護法，承攬勞動者只能自願負擔全額保費加保，勞工也不見得了解自身權益或有餘裕負擔。不但如此，人工智慧產業的發展，個人接案協作的勞動樣態也隨之改變，現行自營作業者也必須及早重新思考定義，參考國際勞工組織承攬勞動公約草案，承攬勞動者的權益保障應全面檢視向前進。

其次，因人口結構變化衍生的家庭照顧已不得不面對，也是政府應全面檢視各類假別及薪資給付之時。與其糾結勞動節是否全國放假，勞動政策視角更應著眼在擴大家庭照顧假及照顧薪資公共化議題。

每年因照顧負擔離職約卅七萬人，這些被迫離職喪失收入、失業的勞工不僅是個人家庭的經濟損失，也是國家勞動力的損失。目前就業保險基金一千五百億元，透過僱用保險機制讓承擔照顧的勞工維持一定所得，如何妥善運用款項，不因照顧離職，破除雇主對照顧歧視的偏見，才是政府應該做的事！而不是大撒幣胡亂補助！

勞動政策並非僅是補貼，從宏觀的年金制度改革到微觀的個人勞動權益保障，這些攸關上千萬勞工生存權益的大事，還要繼續耽誤多久呢？（作者為華夏社會公益協會理事長）