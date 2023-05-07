名家縱論／請總統參選人提出能源政見

梁啟源 聯合報民調，不贊成當前政府非核家園政策的比例為四十四％，高於贊成的卅三％。這或許是因近兩年發生三次全國大停電及兩次電價調漲，導致缺電及電價上漲成為相當多國人隱憂。政府雖有所因應，但因不承認停電和缺電有關，也不認為電價調漲和非核有關，並未提根本解決方案。只好寄望下任政府提出改變，請總統參選人提出能源政見，以供國人投票參考。

缺電問題

去年再生能源電源配比為八點三％，僅比五年前增加三點七％，根據政府規畫，未來三年將再增十一點七％，在政府沒有交代突破方法的基礎上，該目標的達成幾不可能。

燃氣機組方面，因(1)三接展延二點五年將影響今年一一二萬瓩及明年一八六萬瓩的供電。(2)四接（協和）及五接（台中）環評至今未過，將影響二○二五至二八年各一三○萬瓩供電。(3)二五至二八年開放民間電廠中，二五至二六年共一二一萬瓩落後，新增二六至二七年共三四八萬瓩尚未招標。假設(2)及(3)相關電廠各延擱一年，電力需求依去年經濟發展實績調高一百萬瓩，則修正後之二三至二七年夜間備轉容量大抵在三點二％以內，缺電壓力將長期存在。

現任政府的對策

去年台電公布強化電網韌性建設計畫，未來十年將投入五六四五億元，把集中式電網改為分散式。其中五大電廠就近供電給七大科學園區及產業園區，綠能就地使用，並減少南電北送。但縱使七大產業園區因專線可避免限電，其他地區仍無法避免停限電。再生能源易受天候影響，電網穩定性較差，需額外提高備轉容量支應。北部因非核加劇缺電，綠電多在中南部，如何就近供電給北部？「南電北送」又如何可免？

最近政府還提以二五○至二八○萬瓩備轉容量取代十％法定備轉容量率，做為供電安全燈號依據。此一備轉容量以政府所用四千萬瓩尖峰負載量計算，是將安全備載容量率由原十％調低為六點二五至七％。政府修改理由是系統尖峰負載及對應供電能力擴大，因此單一機組故障對系統影響變小。但這樣理由不能成立。因至今國內尚無超過一百萬瓩的單一機組，根據政府規畫，未來五年超過一一二萬瓩新建機組高達九座，其中七座高於一三○萬瓩，只要有兩個機組故障，就超過政府主張的安全供電標準。

尤有甚者，太陽光電晚上無法發電，隨著太陽光電快速布建，未來停限電壓力夜間將比日間嚴峻。根據政府估算，二○二八年日間和夜間尖峰備轉容量率差距高達五％。換言之，傳統以日間計算的備轉容量率，即令達到安全供電十％，夜間將僅剩五％，屬供電緊張橘燈範圍。十％傳統安全備載容量率需要提高，豈能反向調低？

電價和非核成本

去年工業用電調漲十五％後，台電仍虧損二六七五億元。若沒有中油以虧損方式吸收其供發電天然氣成本，台電虧損將達四六八五億元，並使其每度燃氣發電成本由三點五元增為五點三元。

核電每度發電成本為一點五元，故以燃氣替代核電每度要多三點八元。因去年核電發電量為二三八億度，比較二○一四年減少一八六億度。以一八六億度乘以三點八元估算，核電廠可延役而不延役的代價為七○七億元，約占去年台電帳面虧損廿六點四％。

今年核二廠一號機已除役，今年非核成本將增為一○三○億元。二○二五年核三厰一及二號機也將退場，之後每年非核成本將達一六四○億元。另外還有興建核四已支用而不完成與運轉的代價二八三八億元待攤提。以上費用若由用電者負擔，電價上漲壓力極大；若由納稅人負擔，將債留子孫。

非核代價高昂。目前世界卅一個擁有核電厰的國家，只有德國與我國採非核政策，絕非主流。歐盟更已將核能視為綠能。希望總統參選人的能源政見能為國家提出更穩健的藍圖。（作者為中央大學管理講座教授）