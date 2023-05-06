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能讓兩岸和平 就是豐功偉業

聯合報／ 蘇治灝／雲林縣圍棋教育推廣協會理事長（雲縣斗六）
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四月廿七日辜汪會談卅周年，海基會董事長李大維表示，卅年前辜汪兩位先哲「以民為念，人民優先」，在不設任何政治前提下面對面會談，這樣的精神和原則在卅年後更值得深思。他強調兩岸溝通停滯只會帶來猜忌與誤判，呼籲中國大陸以務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係。

李大維說，回顧卅年前辜汪會談，最重大的關鍵在於兩岸政府願意遵守「擱置爭議、求同存異」的精神，以及「對等、尊嚴」的原則。壯哉斯言，擲地有聲；猶抱琵琶半遮面，通篇未提及辜汪會談的重頭戲：「九二共識，一中各表」。

辜汪二老在風燭殘年中，披肝瀝血，終於促成了九二共識歷史性的一幕。其中有些條文過於前衛，不為北京當局所接受，因汪老的崇高地位，才為江澤民所拍板定案。

馬英九執政八年擁抱九二共識，台灣可有少一根汗毛，換來兩岸和平，人民有好日子。馬英九訪陸之行、參加希臘經濟會談，只要有益於兩岸和平交流，都應該鼓勵，不應該冷嘲熱諷。

多年來兩岸一直在文字上咬文嚼字，繞來繞去，兩岸問題若能少一分政治，多一分人道關懷、人性光輝，在和平互惠的大方向、大原則上，自能守得雲開見月明。

讓人民過上好日子，就是最好、最有效率的政府。美中等距，不選邊站。萬變不離其宗，人民的福祉利益，才是最終指南。

蔡英文是獨派嗎？海基會李大維一點獨派色彩都沒有，獨派也一直反對蔡英文。但北京姿態若太高，在設定政治前提下關閉兩岸協商大門，蔡英文只好日益向美國靠攏！

厭戰、止戰是普世價值，也是一道不容逾越的紅線。美國藉台海危機對中國發動和平攻勢，事實上是項莊舞劍，背後就是美中爭霸。大陸莫要因小失大，隨之起舞；雅爾達密約，中國喪失了外蒙古大片國土，中國要小不忍而亂大謀，讓台海危機成為美國的把柄、中國的軟肋，值嗎？不要時間表，不要急迫性，不要個人歷史定位，兩岸和平，就是亙古豐功偉業。

賴清德站在歷史的關鍵點上，一人身繫台灣的安危禍福，就是如何避戰、止戰。從抗中保台到和中保台，不要政治口號，與大陸展開全面務實的和平交流，累積培養善意的螺旋，才是唯一自救、解救台灣的堂堂大道。讓黎民百姓有好日子過，百業不要蕭條，胸懷台灣，望眼大陸，台灣幸甚！

胡錦濤、溫家寶十年，不顯風，不起浪，韜光養晦，波濤不驚。人民生活翻了兩翻。習近平有雄才大略，一帶一路有獨具的地緣優勢，但執行面應更小心細緻。

我是民進黨的烏鴉，一路踽踽獨行。

中國古諺，仁者無敵，期待一個仁心、仁德、仁術的新中國，照亮世界。

蔡英文 馬英九 美國

延伸閱讀

人民日報：堅持九二共識是對辜汪會談最好的紀念

世界日報／讓盟邦精神分裂的民進黨政府

希臘論壇馬英九：台灣非烏克蘭、也不希望成為香港第二

【重磅快評】李大維想丟的舊框架 宋濤卻覺得歷久彌新

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