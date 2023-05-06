青年低薪 科系設立應控管

民眾黨主席柯文哲與大學生談論低薪問題時表示，起薪太低科系要縮編，因為教出來的學生沒那個價值，表示供過於求。並提到缺工還低薪與產銷失調的關聯。

雖說薪資有個人能力因素，但科系出來的底薪，也與教育部人力規畫息息相關。尤其以內需產業為主的科系，例如醫療科系，供過於求自然會降低薪資。

醫護相關科系由於可考證照，家長與學生認為工作有保障，選填意願較高，也成各大學招生利器。如衛福部雖建議調減招生的職能治療學系、中醫學系等系，教育部去年仍核准大葉大學職能治療科系招生。去年教育部也不顧醫師公會反對設立三家學士後醫學系。近年也廣推學士後護理學系，考選部甚至今年增加護理師國考次數以填補護理師人力缺口。

在少子化的現在，每年護理科系有萬名畢業生，護理人力仍然不足，原因包括護理師執業率低，也更彰顯在低薪環境下許多勞力被當免洗工，供過於求低薪，導致人力流動大。然而，增設這種學生愛選填的科系，彷彿成了教育部與各大學在少子化或提升大學排名的仙丹。

從廣設大學、廣設法律系，到今天廣設醫護相關科系，名額易給難收，教育部不可不慎。如果連熱門科系畢業生都感到未來會愈來愈走下坡，努力看不到希望，那該產業的未來水準，恐怕也很難提升。

少子化的局限，教育部對科系人力控管更是重要，不是民粹。現在各種斜槓雖然是多才多藝的表現，但也是因為許多專業價值在台灣許多科系供過於求情況下被稀釋，需要尋找第二專長。如果教育部做好人力規畫，每個人適得其所，有符合自己期望薪資，自然也提升台灣各項專業的人才投入與競爭力。