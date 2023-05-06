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砸錢救薪資 又使鋸箭法糊弄

聯合報／ 方復權／國際貿易（台中市）
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勞動部四日宣布將啟動第二期「投資青年就業方案」，預計砸下一百六十億元，協助八十萬名青年就業。官員強調方案重點在引導青年到較高薪的重點產業就業，目標二○二六年畢業生畢業一年後，勞退提繳工資達四點二萬元。平心而論，這項措施根本是舊瓶新酒，目的恐怕是為了騙取大選選票；此外，豈不是更證實我國教育功能失效？

外銷占我國經濟大宗，然而從去年九月以來，出口持續衰退。按照目前訂單情況，十月前仍然看不見隧道盡頭光亮。至於一般年輕人喜好的服務業，包括餐飲旅遊業，更在蔡政府造成兩岸關係冰凍的情況下，每下愈況。因此，想要提升薪資與就業，絕非政府砸錢了事。

有趣的是，民眾黨主席柯文哲談論低薪問題表示，低薪是教育出問題，如果該科系畢業生起薪太低，表示那個系要縮編，因為供過於求，應該回復到市場規格。柯Ｐ那句「低薪是教育出問題」，打到蔡政府七年來的七寸之處。

這幾年台灣主流民生用品缺東少西。然而民進黨政府面臨困境時，毫無解決之道，只會大撒幣。如今碰上就業與低薪問題，還是只能砸錢，再度使出鋸箭法，糊弄人民。回顧七年來，蔡總統及官員所說的「新南向」、「超前部署」、「有政府會做事」等等，對照一百六十億元的第二期「投資青年就業方案」，格外諷刺。

青年 科系 勞動部

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