晶片戰 美利益≠台灣利益

政治經濟學領域有句名言：「唯一確定的就是不確定性」。不管目前感覺多麼篤定的事，謹慎決策者不應輕易將目前的現象視為長期常態，而做出錯誤決策。過去一年的晶片業，我們看到了這現象。

不到一年半間，全球晶片產業像坐雲霄飛車般：從供不應求到供過於求。從去年初晶片荒、台積電股價一度將近七百元；但曾幾何時，今年第一季台積電營收季減約三成。其他相關產業跌幅都超過三成。台灣護國神山也從鎮國之寶，到赴美設廠。在這鐘擺擺盪中，比晶片供需大戰更精采的，大概就屬台美中政治羈絆和謀略。

為什麼會供不應求？

其實缺晶片遠因是二○一九中美戰爭開始，川普總統對中國貨品加徵關稅，另外美國當時也制裁華為。許多中國製造商深怕美國有下一波關稅限制，所以囤積晶片；當全球看到中國在囤積，也起而效尤，造成晶片市場緊繃。疫情中，美國消費者被關在家中，手上拿著政府振興支票，只好拚命買買買！再加上線上上課上班，有許多電腦用品需要，使得晶片市場供不應求。

此時，美國發現亞洲國家掌握關鍵生產元件、晶片，對於美國資安、國防工業、汽車產業都是很大威脅。隨著美中衝突升高，美國不斷祭出不同操作。並以龐大市場獨買能力強迫晶片大廠與其靠攏，並要求與中國脫鉤。隨著美方要求台積電交出客戶名單、台積電到亞利桑那州移機投資，開始有人憂心台灣如果沒有了護國神山，依然有剩下的利用價值嗎？

為什麼供過於求？

疫情後供應鏈打結慢慢解開，需求面忽然轉弱，全球央行為打擊通膨升息，造成信用成本增高、美國消費力道轉弱、中國經濟前景也不佳、全球經濟前景黯淡，所以晶片消費轉弱。

美國晶片法案也是造成供過於求的原因。美方用大水漫灌方式，以五三○億美金產業政策補貼企業，使企業願意生產超出市場的均衡數量。因為企業受到政府補貼，即使虧錢照樣大量產出。也由於補貼緣故，廠商訂價、盈虧就無法讓決策者做出有利於這個企業永續發展的決定。美國在歷史上的產業政策其實到頭來都是打水漂，包括鋼鐵業、輪胎產業、八○年代半導體、汽車業等。

目前供過於求的晶片大多是手機晶片和個人電腦晶片。高階晶片需求量還是很大。不過，世界的經濟政治瞬息萬變。美國利益不總是等於台灣利益。一廂情願地以晶片作為政治籌碼不但容易被政治綁架，也容易誤判國際情勢。

晶片產業震盪，除市場供需因素外，過去幾年在各方強權角力下，版圖不斷被打破重組，在接下來十至廿年，台灣能否維持關鍵地位？如果美國擁有足夠晶片的生產能力和產能，對台灣的安全保障能到什麼程度呢？

台灣經濟實力不應變成籌碼，而應當作為拓展政治空間的有效利器。台灣經濟資源應該做更有效的配置，被動元件、旅遊業，都是極重要投資。投資學老話是「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，把資源放在一個產業，不但造成排擠效應，政府也在起跑點就選擇贏家和輸家了。產業更均衡的發展不應只是口號，而是長治久安的策略。