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國民黨需多幾個李明璇

聯合報／ 林火旺／台大哲學系退休教授（桃園市）
國民黨發言人李明璇接受黨中央徵召，出征高雄艱困選區。記者曾吉松／攝影
國民黨發言人李明璇接受黨中央徵召，出征高雄艱困選區。記者曾吉松／攝影

國民黨發言人李明璇確定接受黨中央徵召，出征高雄艱困選區；她要用行動與決心，讓所有人見證國民黨年輕世代的勇氣。高雄是深綠選區，她的膽識及道德高度，應讓國民黨內那些媒體曝光度高、自詡為「戰將」們，感到汗顏。

二○二○年選舉結果，國民黨的區域立委席次僅有民進黨的一半，如果國民黨的年輕人心裡想的是「黨的壯大」，理論上應該和李明璇一樣，自動請纓到艱困或深綠選區開疆闢土。但是事實上他們喊的是「世代交替」，做的是在自家人的地盤搶大餅，而且吃相難看，貽笑大方。

「世代交替」也能算一個政治理念？美國總統拜登超過八十歲，最近還宣布競選連任。二○一六年和希拉蕊柯林頓競選美國民主黨內提名、最受年輕人歡迎的參議員桑德斯，已經八十一歲了，還在當參議員。民主選舉重要的是誰選票多，而不是年紀。

當然，國民黨如果想要重返執政，年輕人的活水是必要的；但是年輕人在政治上的活力和熱情，應該表現在關懷人民、熱愛社會、勇於追夢的理想品格上，這樣才可能一新耳目，提升民眾對國民黨的認同感。

林覺民在他的《與妻訣別書》中有一段話，如今讀來仍然令人動容：「吾自遇汝以來，常願天下有情人都成眷屬；然遍地腥羶，滿街狼犬，稱心快意，幾家能夠？語云：『仁者老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。』吾充吾愛汝之心，助天下人愛其所愛，所以敢先汝而死，不顧汝也。」

為了大我而犧牲小我、天下為公的國民黨員，現在有幾個？國民黨如果要振衰起敝，需要的不只是年輕人，因為年輕政客一樣令人作嘔；更重要的是無私，只有無私的熱情才具有感人力量，只是黨內又有幾個呢！

國民黨 李明璇

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