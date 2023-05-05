競大位者 請提能源政策

小型模組化反應器（SMR）功率介於二萬至卅萬瓩，體積小、重量輕，可在工廠製造組裝，運到場址與發電設備組合即可發電，能夠避免施工經驗不足等爭議造成工期延誤。電廠興建多個SMR機組，同樣可大量供電。小型模組化反應器的單位成本，可能較傳統大型核電廠為高，但總投資額較少，工期可掌控，機組可在預定時間供電，投資風險也大幅降低。

小型模組化反應器，僅靠自然定律就可防止爐心熔毀事故發生；換言之，小型模組化反應器更安全。同時機組要具負載追隨能力，可隨著電網再生能源供電情況，調整發電量。換句話說，它可以靈活的與再生能源搭配供電。小型模組化反應器通常也可長期不換燃料，減少用過核燃料（核廢料）產量。核能界也在發展功率低於二萬瓩的微型反應器，可放在貨櫃車移動，那裡需要緊急供電，貨櫃車開到那裡，美國軍方目前在設計此類型反應器。這類型反應器也可用於太空。

在國內推動SMR，可能無法期待國營企業興建，最可能方式還是由民間企業著手。民間企業會採用核能誘因為利用無碳能源（汽與電）進行生產，可大幅降低自家產品的碳足跡，維持產品的國際競爭力，擺脫台灣無法有效減碳困境。SMR核電廠平均發電成本一定比大型核電廠高，可能也會比燃煤、甚至燃氣高，但是核能發電成本穩定，同時也不必擔心燃料短缺問題。

民進黨政府能源政策為「非核、減煤、增氣、與發展再生能源」，但用電需求成長超過預期、再生能源發電發展遲緩、燃氣電廠與天然氣接收站興建進度落後，讓台灣缺電與分區停電風險大幅升高。另外，電力系統困境還有三個。首要是發電燃料（天然氣）供應不穩定。這也是為什麼史丹佛大學胡佛研究所二○二二年十一月舉行年度「台灣會議」，主持人非常不客氣的批評台灣能源政策「簡直瘋狂」，而且強調這不是失言，而是忠言逆耳的警告。第二個困境，是發電成本不穩定。俄侵烏克蘭全球化石燃料上漲，我化石燃料發電量占比接近八十五％，使供電成本大幅飆升。

新聞報導，歐洲議會批准對進口商品徵收碳稅立法。輸入產品到歐盟業者，自二○二六年開始需支付碳關稅。依二○二一年世界平均碳排係數，台灣每度零點五七三公斤，高於中、日、韓。歐盟課徵碳稅會直接影響台灣產品競爭力。第三個困境，就是缺乏無碳發電能源。

核能發電燃料體積小、重量輕，運輸貯存方便；即使不添加燃料，亦可長期運轉；核能發電燃料鈾的採購成本占總發電成本低，發電成本穩定，核電廠一旦興建完成，其發電成本較不易受到國際能源價格波動影響；核能發電不靠燃燒產生能量，故發電時不會造成空汙。這三個優點可針對性解決台灣能源困境。

國家能源政策攸關國家安全，也與經濟競爭力息息相關。能源政策規畫有三個面向，供應不虞匱乏、價格平穩、達成國際期待減碳目標。如今郭台銘已提出他的能源政策，其他欲圖大位的參選人呢？有膽識，就提出您的能源政策，給全民檢視！