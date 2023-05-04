快訊

上看36度高溫再熱3天 吳德榮：梅雨季首波鋒面周日到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒參政權可改當志工

聯合報／ 卡滋達賜／退休人員（屏縣滿州）

媒體報導陳水扁前總統人生首次行使人民請願權，就是奉獻給因洗錢防制法遭判刑定讞、可能終身無法參政的其子陳致中。請願權雖是憲法賦予人民的權力，但知法、玩法、弄法、毀法者，相信應該得不到平民百姓的認同。

吾人常云：「法律之前，人人平等」，試問實現了嗎？平民百姓可以延展卅三次的保外就醫到處趴趴走嗎？法律有這項前總統的禮遇嗎？無視法律約束，這到底是人治，還是自詡為民主法制的國家呢？看看鄰近韓國、日本及歐美先進國家政治人物的操守品德及對法律的遵守是如何維繫的，我們不汗顏嗎？

有機會洗錢者，一定是玩弄權術、貪贓枉法者，法理難容。何況他們多是精通法律的高材生，不曾為蒼生苦人請命，有違憲疑慮者比比皆是；不曾為苦命無助者請命，卻為自己孩子因選罷法即將修正可能會終身不得參政而奔波請願。

掃除黑金、黑錢、黑槍、黑道，不是朝野共同追求的目標？何況立法院代表民意。執政黨應該順應民意追求社會公義，堅決修法排除這些為非作歹者的參政權，免得他們有恃無恐，繼續貪贓枉法危害社會。至於因此沒了參政權者，還有很多公益志業可做，甚至可以當志工，以彌補過往的不公不義。

洗錢 陳致中 黑道

延伸閱讀

陳水扁請願行違反保外就醫？蔡碧仲：中監調查

影／陳水扁北上請願踩紅線？蔣萬安：相關部會應該要說清楚

陳水扁替兒赴凱道請願 蔣萬安：政府機關要說清楚

【重磅快評】阿扁上凱道請願是對蔡政府司改最大的羞辱

相關新聞

一縣市一小核電廠可行

正在爭取國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘，近日連續提出核能政見，尤其聚焦小型模組化反應器（ＳＭＲ），甚至喊出「一縣市一小型核...

發展地熱 打造分散式電力

台灣的安全風險遠比其他先進國家更高，但台灣西部及北部的能源轉型仍模仿日本大幅仰賴國外進口的集中型電力系統—天然氣電廠；若...

引進公私合夥 基捷無須仰賴中央

基隆市長謝國樑三日參加鐵道局「基隆南港間通勤軌道（基捷）建設計畫」綜規期末報告審查會議後，舉行記者會，建議基捷第二階段在...

教育部別成私校劊子手

少子化浪潮下，私校招生日益艱困，技職名校公東高工也列入專案輔導名單，引發輿論譁然；當局無視偏鄉需求，只有棍棒沒胡蘿蔔，一...

鄭成功陷統獨喧囂 讓史實說話

頃讀五月一日張璉教授「紀念鄭成功登台的歷史意義」一文，提到日前副閣揆鄭文燦赴台南延平郡王祠舉行中樞祭祀，祭典名稱將原本鄭...

共犯結構不消失 族群歧視無解

台中一中學生以「烯環鈉」嘲諷原住民族事件愈演愈烈，立委指控還有原住民學生遭社群霸凌。族群歧視事件近年來在台灣仍不斷上演，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦