媒體報導陳水扁前總統人生首次行使人民請願權，就是奉獻給因洗錢防制法遭判刑定讞、可能終身無法參政的其子陳致中。請願權雖是憲法賦予人民的權力，但知法、玩法、弄法、毀法者，相信應該得不到平民百姓的認同。

吾人常云：「法律之前，人人平等」，試問實現了嗎？平民百姓可以延展卅三次的保外就醫到處趴趴走嗎？法律有這項前總統的禮遇嗎？無視法律約束，這到底是人治，還是自詡為民主法制的國家呢？看看鄰近韓國、日本及歐美先進國家政治人物的操守品德及對法律的遵守是如何維繫的，我們不汗顏嗎？

有機會洗錢者，一定是玩弄權術、貪贓枉法者，法理難容。何況他們多是精通法律的高材生，不曾為蒼生苦人請命，有違憲疑慮者比比皆是；不曾為苦命無助者請命，卻為自己孩子因選罷法即將修正可能會終身不得參政而奔波請願。

掃除黑金、黑錢、黑槍、黑道，不是朝野共同追求的目標？何況立法院代表民意。執政黨應該順應民意追求社會公義，堅決修法排除這些為非作歹者的參政權，免得他們有恃無恐，繼續貪贓枉法危害社會。至於因此沒了參政權者，還有很多公益志業可做，甚至可以當志工，以彌補過往的不公不義。