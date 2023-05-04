共犯結構不消失 族群歧視無解

台中一中學生以「烯環鈉」嘲諷原住民族事件愈演愈烈，立委指控還有原住民學生遭社群霸凌。族群歧視事件近年來在台灣仍不斷上演，我們要正視的是，中一中「烯環鈉」事件映照出的可能是台灣社會的「共犯結構」問題。

二○二○年第五十五屆廣播金鐘獎評審團主席羅小雲，在入圍典禮上對著原住民族廣播電台節目入圍者大喊「喔喔喔喔」，並說：「欵，你們是不是應該這樣叫啊？」羅小雲發言引爆歧視原住民族抗議聲浪，最後道歉並請辭。

沒想到一個月後的第五十五屆電視金鐘獎頒獎典禮，主流網路媒體所發布的新聞標題，竟群起嘲諷穿著族服領獎的達悟族少年「激露屁股蛋」、「全場我最露」、「光屁股上台」。直播留言板在原住民入圍者得獎時，也出現大量的攻擊、歧視、嘲諷原住民族言論，主辦單位卻沒有任何管制或屏蔽，任由這樣歧視性字眼在官網留言板不斷出現。

美國社會學者凱爾納認為「現象即徵兆」，單一事件反映的可能不只是個案問題，而是嚴重的社會共同問題。所以，從中一中「烯環鈉」事件往前推展，近年來包括某國立大學「後空番」嘲諷事件、網紅郭鬼鬼「蘭嶼人最性開放」事件，乃至電視金鐘獎主流網媒嘲諷性報導，它映照出的其實只有一個核心問題：我們社會就是一個容許族群歧視的共犯結構？

中一中籌畫「烯環鈉」活動的同學，沒人發現這樣做有什麼不妥？霸凌原住民同學的社群，完全沒有人出面制止？網媒集體嘲諷原住民得獎者，發稿記者們完全沒有人覺得，這樣寫可能會踩到地雷？從凱爾納角度看，族群歧視已不是大型競賽、教育、職場、媒體問題，而是我們「整個社會的問題」，也就是在我們社會中，很多人仍然沒有自覺族群歧視的「病識感」，通常在事件引發軒然大波後，當事人才會知道「好像事情很嚴重」。

如果我們認為「反族群歧視」是一件重要的事，那麼教育部應再加強高中、大學的「族群素養」教育。文化部應在舉辦金鐘獎等大型頒獎典禮時，設置「文化解說人」，協助主持人說明原住民入圍者穿著傳統服飾之意涵。ＮＣＣ應要求電子媒體及網媒，強化記者族群素養在職教育。如果什麼事也不做，任由族群歧視事件一再發生，那麼我們真的都會成主流文化霸凌原住民族的「共犯結構」，而「尊重多元文化的台灣社會」，也將成一句空話！