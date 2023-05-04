鄭成功陷統獨喧囂 讓史實說話

頃讀五月一日張璉教授「紀念鄭成功登台的歷史意義」一文，提到日前副閣揆鄭文燦赴台南延平郡王祠舉行中樞祭祀，祭典名稱將原本鄭成功「開台」、「興台」、「復台」改為「來台」，凸顯深層的台獨意識。若拿來與大陸相關活動的「藉題發揮」對比，這位大航海時代台灣歷史代表性人物，如今可謂已深陷兩岸政治喧囂中，教人不勝唏噓。

鄭成功的歷史定位爭議已久。二○一六年蔡總統曾代表政府對包括鄭成功政權在內的歷來政權對原住民的迫害公開道歉。二○一七年因原住民立委質詢抗議，故停辦始自一九六三年起中樞主祭慣例。復因地方民意反彈而恢復。

唯二○一九年內政部長徐國勇主祭時，刻意提「鄭絕不與中國進行統一」。此番鄭文燦主持，除更改祭典名稱外，特別祈求與己同姓的「成功祖」庇佑台灣成功，常保自由民主。

反觀對岸，去年六月間以所謂「弘揚愛國主義精神，維護國家統一，捍衛民族尊嚴」為題，盛大紀念鄭氏收復台灣三百六十周年。國台辦前主任劉結一還援引鄭向荷蘭人所發招降檄文曾宣示「台灣者，中國之土地也」，褒揚鄭氏之功在「驅逐荷蘭殖民者、收復寶島台灣」、「維護了國家主權和領土完整」，進而強調反對台獨與外部勢力插手台灣問題。

對照兩岸的解讀迥異，故有名嘴稱「一個鄭成功，各自表述」。此矛盾亂象，預計到了明年鄭氏四百年誕辰，又將重演。

筆者認為，欲客觀評價鄭成功收台，首應探究其出兵動機。

原荷屬東印度公司通事何斌勸說甫北伐兵敗的鄭：「台灣沃野數千里，實霸王之區。若得此地，可以雄其國…十年生聚，十年教養，而國可富，兵可強，進攻退守，真足與中國抗衡也。」鄭由此動念。

一六六一年在廈召開攻台軍事會議時，鄭亦明言：「我欲平克台灣，以為根本之地，安頓將領家眷，然後東征西討，無內顧之憂並可生聚教訓也」、「台灣一地離此不遠，暫取之，並可以連金、廈而撫諸島，然後，廣通外國，訓練士卒，進則可戰，而復中原之地；退則可守，而無內顧之憂。」

基上史料，借現代用語不諱言說，鄭不僅是「大中國民族主義」者，更是「武統」派。理念與路線其實類似蔣介石的「反攻大陸，復興中華」。今日「國姓爺」、「延平郡王」在台所以享上百宮廟奉祀，地方道路（成功路）與學校（延平中學）以為命名，應歸功於明鄭在台的「文教推展」。

這樣的鄭成功定調與人設，不知能否見容於國人與力推「轉型正義」的執政當局？該不該再辦中樞祭典與紀念誕辰？我不予置評。只希望不分藍綠統獨，主事者都能尊重史實。