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引進公私合夥 基捷無須仰賴中央

聯合報／ 陳朝平／資深媒體人（基隆市）

基隆市長謝國樑三日參加鐵道局「基隆南港間通勤軌道（基捷）建設計畫」綜規期末報告審查會議後，舉行記者會，建議基捷第二階段在八堵站轉彎接麥金路，進入市區，同時保留基捷和台鐵。

早在二○二○年十月十二日筆者便投書聯合報，建議基捷由八堵新闢捷運路線，經安樂區長庚醫院轉入中山區抵達基隆火車站。二○二一年十一月十一日，再度投書聯合報，就基捷由八堵轉彎經麥金路進入市區的構想，提出三條路線建議方案，在人口最多的安樂區規畫建立捷運樞紐，逐步形成網絡，並帶動基隆的都市更新。這些建議如今獲得基隆市府青睞，不勝欣慰。

記者會中謝國樑也指出，按市府測算，原定二○三二年完的基隆捷運將要延到二○三四年。對此，綠營及無黨籍議員紛紛表示無法接受，質疑市府的行政效率。綠營質疑，自曝其雙標與無理取鬧的「日常」！

二○一七年四月蔡英文到基隆宣布耗資八十八億送基隆一條輕軌，信誓旦旦將於二○二二年完工，如今，輕軌數次變身變型，二○二二年都過完了，一根軌道都沒瞧見，怎不見綠營質疑抗議？輕軌變形為基捷，一份可行性研究都沒有，預算卻猛漲，也不見綠營抗議？二○二二年大選前，基捷經費暴增為四二五億元，綠營大肆攬功，還是不見具體建設計畫。選後，基捷經費暴增為近七百億元，基隆分攤額度由十七億元暴增為五十四億元，綠營沒膽質疑交通部的荒謬作業，卻拚命為林右昌護航圍事，完全無視基隆市民的權益。交通部提出的基捷建設期末報告，工程進度基隆市府為何不能質疑？市府不負責施工，基捷施工效率與市府何干？

前瞻軌道計畫迄今一事無成，基隆捷運口水多於墨水，不免讓人懷疑，民進黨繼續執政，別說基隆捷運完工延到二○三四，弄不好二○三四連動工都有問題！借箸代籌，給基隆市府和過半的基隆通勤族兩個建議。

第一，與其繼續和交通部溝通，不如用選票來表達基隆民意，等二○二四大選後再與新的執政黨和交通部溝通。反正，規畫中的基捷，是一條進不了基隆的捷運，多辯無益。

第二，針對謝國樑基捷第二階段的路線規畫（由八堵轉麥金路進入市區），建議研擬引進公私合夥（ＰＰＰ）模式，利用市屬土地資源，邀請台鐵、北捷、北北基客運公司、捷運系統供應商、營造商、甚至建築開發商、長榮、陽明等國內外航運集團入股，成立基隆捷運公司；採國際標，發包給國際上有經驗且有融資能力的大眾運輸集團來興建，並給予經營團隊卅五年的經營權。

誰說基捷建設要仰中央鼻息？公私合夥模式建設第二階段基捷工程，可和交通部規畫的第一階段工程同時並舉、相互競爭，或許可為台灣落後的基礎建設開闢新的路徑。

捷運 交通部 輕軌

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