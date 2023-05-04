發展地熱 打造分散式電力

台灣的安全風險遠比其他先進國家更高，但台灣西部及北部的能源轉型仍模仿日本大幅仰賴國外進口的集中型電力系統—天然氣電廠；若效法馬斯克運用「第一原理」，回到原點以物理學架構思考問題，地熱將成為「淨零碳排」不可或缺的關鍵角色。

以一百座地熱電廠或一座核電廠分別做情境推估，若在敵方刻意的轟炸下，就算十座地熱電廠被摧毀，剩下九十％還能穩定供電；但核電廠若遭轟炸，不僅會造成大規模的停電，汙染物洩漏更難以避免。

中研院二○二二年《台灣淨零科技研發政策建議書》提到，台灣周邊太平洋火環帶亞洲國家，如印尼、菲律賓等地熱發電總裝置容量已達一ＧＷ以上，更具體評估，如自二○二五年起每年開發廿五至卅五ＭＷ常規型地熱發電，二○三五年以先進地熱技術每年開發五百至八百ＭＷ，二○五○年地熱發電可達八點一三到十二點八八ＧＷ，已取代燃煤發電。但若要在中國攻台前完成分散式電力的超前部署，除加碼投資智慧電網及儲能系統，還須積極建立地熱產業鏈，最重要的是國際合作及引進先進工程技術。

近期美國能源部地熱辦公室補助的FORGE計畫已發表大幅提升鑽井速率的鑽井技術，預計即將迎來地熱開發加速及開發成本降低的效應，可大幅降低分散式電力的成本；地熱除基載特性外，其彈性使用的特性更可用於調節西部快速增加的間歇性再生能源。

地熱能源不需要燃料也不會產生汙染物，長期坐穩美國最便宜的基載電力寶座；但美國仍積極補助民間企業發展更先進的新技術，以實現二○五○年達到六十ＧＷ的目標。

「第一原理」很適合重塑台灣的能源配比，否則政府目前仍將上千億的能源基礎建設經費用於進口化石能源，遠遠高於對再生能源的投資，將導致下一代更難實現二○五○淨零碳排目標。