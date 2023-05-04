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一縣市一小核電廠可行

聯合報／ 葉宗洸／清大工程與系統科學系教授（新竹市）

正在爭取國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘，近日連續提出核能政見，尤其聚焦小型模組化反應器（ＳＭＲ），甚至喊出「一縣市一小型核電廠」的口號，引起政治圈質疑，可行嗎？

首先必須釐清，目前外界對核能的想像，大多停留在傳統的大型核電廠，例如台灣既有的核一二三四廠，單部機組容量都在火力的兩倍以上。

近年來，世界各國重視減碳和能源自主，發電機組最好具備應用彈性。ＳＭＲ的設計理念，便是依照需求而生，可模組化疊加串接使用、物理本質性安全度等優點，快速得到國際重視。

ＳＭＲ的發電原理同樣是核分裂產生能量。有鑑於過往的核子事故，發展ＳＭＲ的理念就是降低單一機組功率，大幅降低物理自然冷卻的難度。

全球已有多個國家投入ＳＭＲ的研究和部署，包括美洲的美國、加拿大、阿根廷，歐洲的英國、法國、瑞典、捷克、俄羅斯，以及亞洲的日本、韓國、印度、中國大陸。

俄羅斯的KLT-40S反應器採浮動式設計，可安裝於破冰船和運輸船使用。其實這並不令人意外，因為陸上核電廠的起源，便是核子潛艇的反應爐。現代的航空母艦，也多以核子反應爐為動力。能應用在海中的移動作戰需求，應該不需要擔心區區地震的考驗吧？

中國大陸的HTR-PM一號機已在二○二一年商轉併網。興建中的ＳＭＲ有中國大陸的ACP100（玲瓏一號）、TMSR-LF1，俄羅斯的BREST-OD-300、阿根廷的CAREM。取得使用執照的ＳＭＲ，有韓國的SMART。取得設計許可執照的ＳＭＲ，則有美國的NuScale。

回頭檢視郭台銘的核能政見，政治層面的攻防姑且不論，就科學技術上是安全可行的，且已經有國外的實際案例，更是國際最新的綠能趨勢。

核電廠 俄羅斯

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