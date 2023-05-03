企業家從政 習慣不問程序？

郭董最近可謂動作頻頻，到處受訪、演講，唯雖獲得許多媒體聲量，但也因言多必失，導致他須對近日不要議會監督、蓋核電站等發言道歉。由此可看出企業家從政可能面臨的挑戰與限制。

成為成功企業家須具備許多優秀的特質，大抵可歸納為：發現問題的敏銳度、調度資源的靈活度、迎合趨勢的創新力及解決問題的執行力。這些能力的背後除須有打破框架的思維外，還須具備較少法令限制與程序束縛的環境。然「依法行政、循程序辦事」正是公務機關的特性，這是限制政府權力的必要手段，卻可能使從政企業家感到不適應，讓他們有難以施展拳腳之嘆。

郭董縱橫商場近半世紀，似乎已養成「只要結果、不問程序」的習慣。從近日失言觀之，他其實想反映的只是議會不當監督與高雄缺電等問題。以其企業家特質，一旦發現問題，就想以最有效率的方式來解決，所以才會喊出不要議會監督，在半屏山蓋小型核電站等想法，引發在地綠營議員撻伐。

亞里斯多德曾說：「我們重複做的事成就了我們。因此，卓越不是一次行動，而是一種習慣」。因過去卓越的習慣，造就了成功的企業家。一旦他們從政，如何複製商場的成功，端視其能否恪遵法令，並重複做好為政的基本功，否則即使當選，也都只是一次失敗的行動。