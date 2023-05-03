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核能立場 就該直球對決

聯合報／ 謝英士、鄭佾展／環境品質文教基金會董事長、副秘書長（台北市）
四成四民眾表態不支持非核家園政策，民進黨回應，民進黨政府會在穩定供電的前提之下，逐步推動能源轉型。圖為核四原本規畫用來放置核燃料棒的燃料池。本報資料照片
四成四民眾表態不支持非核家園政策，民進黨回應，民進黨政府會在穩定供電的前提之下，逐步推動能源轉型。圖為核四原本規畫用來放置核燃料棒的燃料池。本報資料照片

二○二四總統大選，聯合報最新調查發現，二○二五非核家園政策，有四成四選民表示不支持，高於支持的三成三。電力捉襟見肘，調漲電價、需量競價，電動機車儲能電池回輸電網等調度手段相繼提出，民調多少反映出一般民眾的能源焦慮與擔憂。

郭董日前與企業界人士座談，從清潔、成本、產業發展與科技等角度切入，明確表態支持核能，即便因拋出高雄設置小型核電廠引起質疑，但仍成功將能源議題拉回政策討論，並承諾提出完整的能源政策規畫。

根據台電公開資訊，截至三月底，每度平均電價為二點五八元，同時，每度售電虧損一點八三元，由政府吸收。補貼四成電價，就是台灣此刻的財政負擔與現實。而在二○二○年民進黨沒收台中市管制生煤及禁用石油焦自治條例，不允許地方有比中央更嚴格的環保規範，重申能源為中央事務後，總統候選人更需要直面台灣的能源問題，特別是核能，因為它涉及民生、國防、淨零與產業競爭力，比虛無縹緲的民粹、台灣價值更值得關注。

台灣既無自主能源優勢，又無歐盟大陸電網相互支援的餘裕，更是地緣政治風險極高的地區。面對氣候衝擊，淨零轉型起步就有蹣跚之感，內有反核政治壓力（非民意依歸），外有國際競爭的窘迫（如歐盟碳關稅），普設風光設施，更從地景惡化邁向治安惡化。

格局者，必須看到台灣自身條件與國際情勢變化，勇於挑戰「非核家園」的定義、時間、方法，找到適合台灣的最佳方案，這才是政黨輪替的意義與價值所在。二○二四總統大選，將直面屏東核三廠陸續停機。郭董勇於面對尖銳議題，其他候選人呢？

電價 核能 非核家園

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