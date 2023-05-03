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小型核廠正確 地點不對

聯合報／ 聞博／大學教師（高雄市）
郭台銘拋出一縣市一小型核電廠的構想。記者劉學聖／攝影
郭台銘拋出一縣市一小型核電廠的構想。記者劉學聖／攝影

小型核電廠技術是在三代商用核電技術成熟的基礎上發展而來的，具有四代先進核能技術特徵。

鴻海創辦人郭台銘提出的小型核電廠概念，其實一點都不新，最初應用於軍事領域，例如保障軍事基地能源供給安全、建造核動力艦艇等，是典型的軍民融合技術。美、俄等核大國基於小型反應爐技術建造的核潛艇、核航母與核巡洋艦，具有航速快、巡航時間長等其他能源不可替代之優勢。在美、俄等國帶動下，基於「軍轉民」的小型反應爐逐漸推廣應用於電力、船舶等民用領域。國際上主要核能國家都在研發自主小型反應爐技術或考慮利用小型反應爐。

小型反應爐具有系統安全性高、模組化、靈活等特點，作為清潔、穩定、高效的分散式能源形式，可滿足多元化用途需求。除了核航母、核潛艇、核巡洋艦外，民用領域部分，小型反應爐可用作城市供暖、偏遠地區供電、海水淡化、深海開發、破冰船能源供給等。因此引進台灣是沒有疑問。

二○二○年九月，國際原子能總署發布「小型模組化反應堆技術進展」收錄七十二種小型反應爐技術，主要分布於十二個國家，其中包括陸上水冷小型反應爐、海洋水冷小型反應爐、高溫氣冷小型反應爐、快中子譜小型反應爐、熔鹽小型反應爐以及其他反應爐。資料顯示，美、俄為技術發展第一梯隊，法國、加拿大、韓國、中國大陸則為第二梯隊，因此技術引進可向這些國家取經，但台灣仍有一些問題要克服，如缺乏適用的小型反應爐標準、專業化人才儲備不足、研發能力投入不足，以及民眾接受度疑慮、關鍵設備及材料核心技術嚴重不足。因此，郭董的想法要落實還要走很遠的路。

但作為一個高雄人，呼籲郭董要爭大位，須謹言慎行，半屏山下的工業用地，已在高雄核心區，完全不適合興建小型核電廠。

核電 核能 郭董

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