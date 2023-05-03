扁凱道救兒 綠搶救貪腐？

民進黨前總統陳水扁，因為兒子、現任議員陳致中涉洗錢遭判刑，上凱道「行使憲法的請願權」，要替洗錢罪被告爭取權益！綠營大人物的格局果然不凡呀，一開口就憲法層次，哪像我們，只會憂慮物價上漲、憂慮如何在通膨和戰爭風險裡讓自己老後人生不要活太慘。

這個洗錢案，金額新台幣兩億多元，是大約二十年前扁家涉及一大串貪瀆中的冰山一角。現在很多年輕人，恐怕連當時轟動的「海角七億」都不知道是什麼，但扁家自己難道忘了用升斗小民賺一輩子再乘以十都達不到的天文數字鉅款享受了榮華富貴？當綠營眾人去陳致中粉專喊加油，難道也忘了扁婿趙建銘已獲假釋，扁媳黃睿靚緩已獲緩刑，而陳致中洗錢兩億多只判一年，按按計算機就知道是輕判或真虧待了扁家。

整起二十年爛帳之荒謬即在此，陳水扁號稱「台灣之子」，陳致中是「台灣之孫」，他們把台灣民主化的功勞往自己身上攬，覺得台灣人欠扁家太多，必得一輩子牢記扁家犧牲奉獻！所以，當初洗錢案被外國揭發，如雪球愈滾愈大，扁嫂吳淑珍哀嘆：「拉拔那麼多人都白費！」扁女陳幸妤也嗆聲：「民進黨內誰沒拿過我爸爸的錢！」

欠扁家的、忘恩負義的，是那些拿了錢的綠營大官，不是我們小老百姓。當年陳水扁遭聲押，高舉手銬大喊政治迫害，之後，民進黨輸掉總統選舉，若陳水扁以為他仍在綠營呼風喚雨，該想想，連陳哲男兒子、高雄市長陳其邁被問到陳致中判刑，都只不痛不癢表示，陳議員選民服務會受影響。

蔡英文幾年前曾在民進黨中常會指民進黨「花了八年時間才甩去貪腐標籤」，她說的難道不就是扁家嗎？而前民進黨員、前台南縣長蘇煥智宣布將參選二○二四年總統，標舉口號「誓言改革民進黨執政的黑金貪腐」，相當反諷。看看現在民進黨執政的各種政策，哪樣不為了黨派之私、算計選票利益呢？比起扁朝貪腐好到哪？人民都心中有數。