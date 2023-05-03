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多管齊下 遏止改裝車噪音
交通噪音是看不到的汙染，車輛引擎及排氣管改裝後，能產生巨大噪音，干擾居民；夜愈深，愈擾寧。
環保署係噪音汙染主管機關，取締車輛噪音區分為道路攔檢、聲音照相及噪音車檢舉網站等方法。民眾可以提供噪音車輛行駛之道路、日期、時間及違規照片（註明車牌與排氣管）上網檢舉，惟若資料欠缺，則不受理、不通知違規車到驗。
監理單位對五年以上機車過戶須執行驗車，卻未列管排氣管改裝及噪音聲量。警察取締車輛改裝排氣管噪音，若缺儀器設備判定，將造成執法爭議，難以維護疑似違規駕駛權益。改裝車輛伴隨超速及噪音違規，取締不易，造成民眾精神負擔。
各地方政府為取締車輛噪音，實施環保、警察、監理聯合道路稽查，惟聯合稽查以編組專案期間取締，難收嚇阻效果。建議環保署持續增購聲音照相設備，並提升普及率，執行車輛道路排氣攔檢時可一併進行噪音檢測，根據民眾檢舉的違規車輛積極追蹤到驗。監理機關於車輛過戶時，亦應增列噪音合格檢測。多管齊下，才能遏止改裝車排氣管音爆氾濫，維護環境安寧。
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