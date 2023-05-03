整治半夜飆車 還民眾安寐權利

最近桃園市各區臉書社群不約而同熱烈討論半夜飆車族競速及製造噪音問題；四輪和兩輪的都有，許多民眾被這些半夜不睡覺的飆車族搞得怒火中燒，紛紛向政府、警方及民代反映，卻似乎得不到有效的解決方式。

筆者以為，現行相關法規及執法方式顯然無法應對，才讓這些飆車族有恃無恐。首先，這個問題牽涉到不同的主管機關：超速及無照駕駛是警察機關、改裝車輛是交通部公路總局（監理機關），噪音是環保署（地方則是環保局）。若要解決這個問題，必須在半夜由三個機關共同派員執行勤務，但監理機關及環保機關半夜幾乎不太可能派員執行勤務；警察就算攔到了飆車族，也僅能就是否超速或無照駕駛進行處理，對於改裝及噪音卻無權裁罰。

其次，現行法規的裁罰額度無法嚇阻飆車族。《噪音管制法》對車輛噪音處一八○○元以上三六○○元以下罰鍰；另依《道路交通管理處罰條例》，一般道路超速在六十公里以內，機車罰一二○○至一六○○元、汽車罰一六○○至二千元，超出六十公里以上則罰八千至二萬四千元。上述罰款額度對於買得起超跑、玩得起改裝車的車主而言，根本不痛不癢，而且警察也不敢硬攔這些飆車族，擔心若造成車禍傷亡，責任就扯不清了。

上述法規及執法方式需徹底檢討，必須仰賴行政院及立法院共同研議修法解決。台北市自從卅年前有效整治北投大度路飆車後，已多年沒出現類似問題，也導致行政院及立法院對於這個嚴重擾民的問題無感。還請立委諸公及政府高層關注這個問題，早日還給民眾夜能安寐的基本權利。