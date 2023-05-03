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開放機車路權需配套

聯合報／ 李克聰／消基會董事暨交通委員會召集人（台北市）
去年交通事故死亡3085人，機車事故死亡達1954人，占一半以上。記者林伯東／攝影
去年交通事故死亡3085人，機車事故死亡達1954人，占一半以上。記者林伯東／攝影

近日交通部公布，今年一至二月交通事故總計超過六萬六千件，造成五百廿六人死亡、近九萬人受傷，均較去年同期增加。其中機車約占死亡人數六成三、高齡者占四成一，也都較去年同期增加。去年交通事故死亡三千八十五人，創十年新高，如情況仍未有效改善，初估今年還會增加。

交通部長王國材四月底表示，適當路權開放能讓機車族更安全，針對機車兩段式左轉、快車道取消禁行機車等規定將檢討；若左轉機車量大、不易設置待轉區，地方政府可因地制宜開放第三車道和內側車道，如開放機車行駛內側車道則可直接左轉。

全台機車一千四百萬輛，道路機車交通量大，由於目前地方政府大多只開放機車行駛外側一、二車道，造成外側車道機車容量不足，衍生行車效率與安全問題。在機車數量短期無法減少情況下，開放機車路權勢在必行。但開放機車行駛第三車道與內側車道及直接左轉，雖可減少外側車道機車與汽車尤其大型車的事故風險，卻同時會增加快車道汽機車混流，及機車直接左轉與直行汽機車的碰撞風險，必須研擬完整配套措施。相關規畫必須詳細分析機車騎士的交通行為，才能有效減少風險。建議各地方政府應就道路條件與機車供需進行分析，從交通工程、交通宣導教育及交通執法（３Ｅ）通盤檢討。

機車使用者的交通行為十分多元，其年齡及行駛車速分布甚廣，造成車流混合程度高，衍生事故風險嚴重。機車事故的主要族群是十八歲至二十四歲年輕人和高齡者，因其騎車行為兩極，不是相對快就是相對慢，加上高齡者反應較慢，如遇危險情境，事故風險極高。因此地方政府如開放機車行駛第三車道與內側車道及直接左轉，就必須以「車速分流」的方式規畫實施，並嚴加規範其車道之最低及最高速限，避免慢的機車行駛快車道。另外應以「分流左轉」方式保留現行的兩段式待轉區，進而改善目前待轉區空間不足及位置不當的缺點。

同時應以「車速分流」的觀念，多加宣導「車速較慢的機車應行駛外側車道，並以兩段式左轉才安全」，至於選擇行駛第三車道及內側車道的機車騎士，則應在自由車流中遵守最高與最低速限，並不得以鑽車縫方式變換車道；地方政府並應採行科技執法取締違規。

因應開放機車行駛第三車道與內側車道及直接左轉，交通工程應評估設置左轉專用道與左轉專用號誌。機車行駛動線的規畫設計應整體考量，使其連貫一致，避免機車不斷變換車道徒增風險。相關機車行駛之標誌、標線、號誌之設計，必須配合路權開放，達到預告、警示及導引功能。建議政府盡速運用智慧科技，首先建置機車與大型車輛間之「偵測傳輸預警碰撞風險系統」，並結合自動輔助駕駛功能，在「車速分流但車種混流」的情況下，有效降低機車與大型車的碰撞風險，並逐漸擴展應用至預防所有車輛與行人間的事故風險。

車道 路權

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