不能只給消費者呼籲和道歉

食藥署四月廿八日公布，好市多公司進口的「科克蘭冷凍三種綜合莓」，經抽驗檢出Ａ型肝炎病毒陽性，呼籲消費者自我監測六十天，有發燒、黃疸等症狀應速就醫；而好市多五月二日發出聲明正式道歉。消費者不要食藥署的呼籲，要的是具體保障消費者的措施；消費者也不要好市多的道歉，要的是好市多提出具體的賠償及補償方案。

好市多販售的綜合莓果被檢出Ａ肝病毒陽性，已經危害到消費者的健康。依據「消費者保護法」第七條規定：「商品或服務具有危害消費者生命、身體、健康、財產之可能者，應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法」、「企業經營者違反前二項規定，致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任」。

好市多販售該產品的把關機制明顯不周延，發生此事件的緊急處理方法又不具體，看不到賠償消費者的方案為何？衛生單位更離譜的表示「食用該產品二周內可自行前往醫療院所，由醫師評估自費接種Ａ型肝炎疫苗」，為什麼要求受害的消費者自費接種？

此外，更憂慮好市多的商業會員購買該產品後，做成果汁、蛋糕、餅乾、沙拉等食品再販售給消費者食用．呼籲政府部門善盡把關職責，要求好市多善盡企業責任；應以在美國對待消費者的標準，提出具體的賠償方案，更應對購買該產品的消費者安排健檢，並支付接種Ａ型肝炎疫苗的費用。至於其他相關消費權益受損部分，消費者亦可依消保法相關規定求償或打團體訴訟爭取權益。