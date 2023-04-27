此地危險 風險自負？論證交法空白授權之合理尺度

近來罪刑法定主義在證券期貨法領域應如何適用的討論相當熱烈，亦有個案經憲法法庭受理、辯論。在民主法治國家中，原則上攸關人民重大權益的事項應由民選的立法者透過嚴謹的立法程序來規範（即所謂「法律保留原則」），例外時可將部分法律要件授權行政機關以命令補充，但此時「授權之目的、內容及範圍應具體明確」（釋字522、680號）。

檢視證券交易法（下稱證交法）第43條之1之強制公開收購規定：「任何人單獨或與他人共同預定取得公開發行公司已發行股份總額或不動產證券化條例之不動產投資信託受益證券達一定比例者，除符合一定條件外，應採公開收購方式為之」；「前項有關取得公開發行公司已發行股份總額達一定比例及條件之辦法，由主管機關定之」；違反者依同法第175條第1項處2年以下有期徒刑。以上涉及人身自由，理應符合法律保留原則及授權明確性要求。

首先，本制度委任立法有必要嗎？同樣具有刑罰的日本立法例中，其立法機關係將構成要件直接訂入母法，並未假手行政機關。我國現行證交法中亦有立法者自行決定比例者，例如第22條之2等，反而有刑罰的強制公開收購制度，係由行政機關將「一定比例」訂為20%。但其實二十多年以來，此「20%」從未變動，反之證交法則已修正超過20次，可見在母法內明定比例、必要時修法以與時俱進，實屬可行，並無委任立法之必要，而有立法怠惰之嫌。

再者，證交法第43條之1第3項所指「一定比例」為何，及何種買股行為該當「預定取得」？立法者未有明示或任何授權指導。立法者若想把份內工作（即立法）轉交行政機關，必須在母法提供具體明確的授權指引，至少要人民知道從事哪類買股行為有如進入薄冰區而有落水（受刑事處罰）風險。然而，證交法僅泛言「一定比例」，從0-100%均有可能，其實失去指引意義。若認為這樣人民應該知道哪個區段屬於薄冰，則如同立法者立一告示牌：「前有XXX危險，XXX由行政機關自行填寫」而期待人民光看告示牌就可以知道XXX為何物一樣，顯不合理。同理，從母法的「預定取得」四字，人民也很難摸索其具體輪廓，此項立法難謂明確。

在資本市場面，根據證交所資料，最近三年（2020-2022) 上市櫃公司股票年週轉率平均高達200%，顯示持股20%的變動不當然代表經營權的異動。同期間有450-530家上市櫃公司市值未達15億，其股本20%的市值不滿3億元即一般公認的「重大交易」。在法規面，公司法對於子公司及關係企業的持股門檻為50%及1/3，我國立法者所參考的英國強制公開收購立法例門檻為30%。在司法實務面，過去涉犯違反強制公開收購規定的當事人，背景各異，有教育程度極其有限但屬標的公司創辦人家族的年長成員，有外資法人之外籍代表人，也有國內金融機構專業經理人，每個人因其財富、專業、國情等不同經驗值，對於「比例」的預期亦自有不同。在這些令人眼花撩亂的數字及受規範者迥異的認知中，既然沒有修法的困難，在母法明定比例，似乎更符合法治國罪刑法定主義之要求。

在充斥授權立法、行政漸大的財經法制中，行政權多少取得制定刑罰規範的權柄，刑罰明確性的控制閥功能更形重要。行政機關作為實質刑罰制定者（或至少是補充者），其一切與制定、補充、解釋刑罰規範相關之公權力行為，也宜謹慎為之，力求實質符合罪刑法定主義之各項內容，包括明確性、可信賴性、可預期性等。針對強制公開收購制度母法之預定取得或子法之預定於50日內取得等用語應作何解，母法並未說明，學界討論頗豐，美僑商會白皮書（2014）以此為例訴求「加強對於證券法規的解釋及適用的可預測性及透明性」，行政院檢討報告亦表示改進措施包括「研議證交法對於公開收購之構成要件明確性....有關收購期間、預定等構成要件可再檢討」，顯示該用語先天高度模糊。其實文字意涵必然有一定延展性，有時具有彈性亦屬必要，但在法治國罪刑法定主義的要求下，刑罰規範制定者之相關舉措，更宜凸顯刑法的教育功能，亦即涉及構成要件時應盡可能事前明確、避免模稜兩可，必要時應變則變但不溯及既往，避免不教而殺，才能同時達到管制行為及保障人權的目的，真正發揮刑法的積極意義。