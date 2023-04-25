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柴聯自強號 乘載無數人回憶

聯合報／ 林徹／醫（新北市）
守護東部幹線鐵路數十年的DR3000型柴聯自強號，即將除役。攝影／林徹
守護東部幹線鐵路數十年的DR3000型柴聯自強號，即將除役。攝影／林徹

守護東部幹線鐵路長達卅、四十年的柴聯自強號，即將在四月廿五日發出最後一班列車；台鐵特地於隔日加開兩班專車，就是為了讓乘客們有機會向邁入遲暮之年的柴聯自強號，獻上最高的敬意。

這次時刻表改點中，退役的柴聯自強號分別為民國七十一、七十三年分批引進的DMU2800型、民國七十五年引進的DMU2900型，以及民國七十九年引進的DMU3000型，它們的共同特徵是一身洗練的不鏽鋼車體。過去數十年、超過一萬個日子當中，總是像閃電一般奔馳在東部幹線上；更是無數東部子弟在成長、北上求學和出外打拚的過程中無法或缺的重要角色。

柴聯自強號具有故障率低優勢，過去也曾數次在春節假期支援西部幹線，使得它們的蹤跡遍布全台。其中DMU2800型柴聯自強號，甚至在前年四月初的北迴線大清水隧道事故中，扮演著載運傷者以及往生者遺體的重任。

在許多人眼裡，這三款柴聯自強號是伴隨他們成長的回憶；尤其當年東部幹線鐵路尚未電氣化，最快速、新穎且高級的車種，非他們莫屬了；車內簡約典雅的裝潢、爬坡時如怒吼般的引擎聲，成了多數民眾長途跋涉記憶。

幾天後，這些為台灣鐵路付出數十年的柴聯自強號，將由最新穎的EMU3000新城際自強號所取代；往後要體驗以柴油驅動的自強號，只能藉著搭乘目前最新款、民國八十七年所引進的DMU3100型柴聯車來緬懷，遙想它前輩們當年的風光了！

自強號 台鐵 春節

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