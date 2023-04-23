星期透視／領導人的政治智慧與外交考驗

周陽山 國民黨的侯友宜與民眾黨的柯文哲近日分別赴新加坡與美國訪問，許多人關心：到底他們見到那些人，說了什麼話，為自己增加了多大的選舉能量，以及是否得到國際的肯定支持？但對於這些外交新手或政治素人而言，真正的考驗實際上卻困難的多：

第一，政治智慧與學習能力。一位成功的政治家必須具備常識、知識、見識與膽識，缺一不可，現在的外訪行程正是這四項能力的綜合測試。

如果基礎不夠、能力不及或智慧不足，很可能就會鬧笑話，出紕漏。如果他們的幕僚人員未能成功輔佐補其缺憾，或政治人物本身學習能力不強，又缺乏足夠的政治智慧，即便自認有「天命」照拂，但很快就會露餡，並自曝其短，甚至提早淘汰出局。

第二，國際環境與時勢條件。以澤倫斯基為例，二○二二年二月俄烏衝突爆發前，他在烏克蘭國內的支持度已降至谷底，但在美國與北約全力支持下，很快的民意反彈，他也重獲肯定。但美國國會若拒絕繼續大力軍援，情況恐將不容樂觀。

同樣的，如果台灣的政治領導人只尋求美方的支持，卻甘心與中方為敵，恐怕就很難通過層層的考驗。而一旦美方的承諾無法兌現，甚至有可能會全盤皆輸，自斷生路。

第三，領袖格局與道德承擔。台灣正值多事之秋，台海兵凶戰危，稍有不慎，即將成為大國的博弈戰場。目前台灣成年人多半不願走向戰場，更不想拿起槍來打巷戰。如果政治人物只會空口說白話，卻無力提出避戰、止戰、促和的道德訴求，那就不可能通過選民的考驗，更不會得到國際正義力量的支持。

近日美國拜登政府公布報告，將美軍從阿富汗撤軍的混亂歸責於前任總統川普，這樣的甩鍋行為讓共和黨議員怒不可遏！眾議院外交委員會主席麥考爾強烈批評拜登總統，要求其為「巨大的失敗負責」。由此可見，政治領袖的道德承擔乃是不可或缺的人格特質，但拜登的甩鍋行為卻是一項嚴重的警訊。

第四，天下為公與王道襟懷。不同於過去的法匠治國，在準備參選的主要參選人當中，已不見法律背景的政治精英。這顯示選民與政黨已有不同於以往的共識，台灣需要的是具備專業訓練與治國能力的政治领袖。更重要的是，必須選賢與能，讓有德有才、體恤民隱，以天下為公與王道襟懷自期自任的好人出頭；這才是經歷了卅多年民主化歷程之後，台灣人民真正所需。

基於此，在貧富差距惡化、民生經濟蕭條、政府治理能力快速崩塌之際，政治領袖必須展現以天下為己任的王道襟懷，以及開拓恢宏的政治格局與道德承擔，否則恐將重蹈法匠誤國的困境，並陷入民選獨裁的深重危機！（作者為政治學者）