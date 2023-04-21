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雷雨中的溫馨接送情

聯合報／ 黃聰哲／自由業（雲縣西螺）

雲林縣是全台最大的農業縣，西螺是全縣生產蔬菜、稻米的蛋黃區，今年穀雨季節雷雨交加，災情雖不如苗栗嚴重，由於雨帶南移雲林縣大雷雨也不容小覷，葉菜類受損應不輕，引起的菜價波動，會逐漸顯現，屆時菜籃族應感受深刻。

農業縣靠天吃飯的宿命，雖因農業技術進步有所改善，但未能全面擺脫。加諸年輕人外漂，人口老化問題接踵而至，常見六、七十歲左右老者在田畝中從事體力活的粗重工作，導致老病相因相成。呂蒙傳云：「蒙旦暮使親近存恤耆老，問所不足，疾病者給醫藥，飢寒者賜衣糧。」賜衣糧屬於社福工作，給醫藥則屬衛福部的健保工作。

以西螺為例，僅有一家地區醫院「雲林基督教醫院」，以醫療能量而言，應足以滿足地區需求，但遇到重大傷病，仍要跨區尋求教學醫院就醫，如何輔導雲林基督教醫院，由地區醫院提升為教學醫院，應是西螺鄉親的需求，也應是雲林縣的願望，終究它是橫跨雲林山海線的樞紐。

西螺以農產品供銷著稱，從交通網絡而言，西螺應不屬偏鄉。然就醫療方便性看，以「雲林基督教醫」為核心卻沒有公共運輸可資乘載，必須靠醫院交通車多線接送，似乎又有偏鄉的況味。

平時就醫開車或騎機車，甚至騎腳踏車，沿途欣賞滿眼綠油油的稻田阡陌，似乎在病痛中還可紓解鬱悶的心情，不僅不以為忤，還不惜分享心得感受，偶遇身體有恙需住院搭計程車，也是方便選擇。

日前因肩關節旋轉肌破裂住院手術，術後需長達四個月復健，不能騎車也不能開車，每天搭計乘車似也不實際，只有多走幾步路，定時定點搭醫院交通車。日昨雨彈強炸，部分路段有些積水，重點是全車皆是病患，甚至有行動不便搭輪椅長者，回程若定點停車再通知家屬接回，勢必有困難。交通車司機遂逐一問清病患地址，直接送到家門口。車到了筆者下車定點，司機先生仍熱心問家地址，筆者除再三稱謝外，並誠懇解釋家居小巷不便迴車，心想司機先生也是好人家子弟，宜趕快回家換身衣服。回到家，雨傘終究抵不過雨彈，褲管全濕，雨水淚水難分。

「天道不仁」，一場春雨給大地帶來滋潤，也給局部地區帶來災害，但也激發出人間的溫情。雲林基督教醫院交通車司機，雖不知大名，但無疑是西螺一道最美的風景線，相知何必曾相識。

雲林 偏鄉

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