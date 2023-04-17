陸不再讓利 蔡政府求仁得仁？

大陸商務部十二日公告，即日起就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，涉及農產品、五礦化工產品、紡織品等共二四五五項產品。

長期以來兩岸之間的經貿往來，一直是大陸方面給予台灣較多優惠，台灣開放引入的大陸產品或產業，遠遠少於大陸開放台灣赴陸的產品或產業。

然而對這樣的情況，二○一一年美西時間九月十八日，時任民進黨主席的蔡英文在美國表示：「台灣應該跟中國平等、互利互惠的往來」、「天下沒有白吃的午餐」、「我們拒絕中國片面的讓利」。那為什麼行政院代理發言人羅秉成如今對陸方的舉措卻又表示「中國不要做太多政治操作，引起不必要困擾」？

所以，到底民進黨政府是希望繼續接受大陸的讓利，還是要貫徹蔡英文當初「平等互利」的主張呢？

希望民進黨政府能講明白，到底他們現階段的主張是什麼？還是說，民進黨在野時的各方面主張，永遠會跟執政時恰好顛倒過來，無一例外呢？