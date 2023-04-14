點亮台灣卻備戰 綠糖衣毒藥口號 能信嗎？

沉潛四年，賴清德終於代表民進黨角逐二○二四總統大位，「Team Taiwan 挺台灣」記者會上慷慨激昂，通篇論述仍跳脫不出民進黨歷來「口號治國」窠臼。

猶記得四年前，民進黨總統初選競爭激烈，賴清德出馬挑戰蔡英文，兩人在競爭過程中火花四射，讓蔡賴不合的傳聞檯面化。當時，挺英網軍砲火猛烈攻擊；賴清德呼籲民進黨需要一場君子之爭，道盡了委曲與不公平待遇，何等的豪情悲壯？

豈料，獲得民進黨正式提名角逐大位，賴清德竟不忘恭維「在蔡英文的領導下，世界已經看見台灣、肯定台灣，自己將在相同的民主道路上，持續壯大民主台灣，讓世界看見台灣價值」；賴清德強調延續總統蔡英文路線，刻意推崇蔡英文的貢獻，頗有整合英系意味。

從四年前黨內初選被蔡霸凌後屈就副手，到這次獲黨提名、輸誠尊蔡，賴清德前倨後恭，讓人看到了屈服於權力的投機妥協、狡詐與虛偽。

賴清德說，二○二四大選並非所謂「戰爭與和平」，而是「民主與專制」選擇，這是歷來民進黨選舉慣用的「二分法」操作伎倆。擺在眼前的事實是，和平或戰爭有其主客觀複雜因素，豈是你民進黨在頻頻操弄「抗中保台」、坐收漁利之後，得了便宜還賣乖的一廂情願？

賴清德強調二○二四決定台灣方向，推動「民主、和平、繁榮」。試問，在民進黨主政下，台灣已千瘡百孔，要如何繁榮？眼下台灣淪為美中爭霸彈藥庫，兩岸兵凶戰危，怎麼和平？在美麗民主外衣之下，台灣已被「民主」反噬到動搖國本。

和平避戰是顛撲不破的普世價值，戰爭的始作俑者，勝敗皆輸，而人民更是最大輸家！

蔡英文競選總統時曾喊出「點亮台灣」口號，七年過去了，台灣這塊美麗的島嶼「天猶未光」，反而變得更加黯淡了。政客編織美麗的謊言、糖衣毒藥的口號，還能相信嗎？