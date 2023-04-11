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CIA竊聽風暴 尹錫悅難挽民心

聯合報／ 劉順達／教（台北市）

美國國防部大批機密文件外洩，其中包括美國對南韓、以色列及英國等重要盟邦的監控竊聽資料，已在相關各國引起震盪。日昨韓國《東亞日報》等媒體就報導，美國ＣＩＡ竊聽尹錫悅辦公室會議，震驚全韓人民。韓國政府立即要求美國查證事實，給個清楚交代。

尹錫悅夫婦應美國總統拜登之邀，將於二十六日赴美國是訪問。不料，訪問前夕就發生美韓間的如此重大「意外」事件。目前看來，若華盛頓不盡速澄清，可能打擊尹錫悅的民調直直下滑。

訪美事一波一波接連「折騰」。令人不解的是，前些日子主要外交安保幕僚金聖翰突然辭去，有說與尹錫悅不和，也有說金聖翰與同事有糾葛，至今當事人安安靜靜閉口不談。

尤其，尹錫悅「禍不單行」。訪日回首爾後，遭受民主黨國會議員的炮轟。甚至，國會議員四人親訪東京，受到日方的冷落。無論如何，尹錫悅的訪日「成績」受到影響，韓國蓋樂普民調顯示支持率為百分之三十。

日前舉行的地方選舉補選結果，國民力量黨慘敗。明年四月十日國會議員選舉，若以目前情勢發展，不要說執政黨過半不妙，尹錫悅更將成「植物總統」。

目前，政治改革聲浪不斷升高。訪美回來後，總統辦公室和內閣將會人士刷新以便迎接明年選舉。

美國

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