國際寵物日 實現毛小孩友善城市

四月十一日是「國際寵物日」，由美國動物福利倡議人士佩姬（Colleen Paige）於二○○六年創立，藉此節日希望提醒人們對寵物更為關注與愛護，感謝寵物為我們的生活帶來快樂與幸福感，呼籲「以領養代替購買」，期待浪浪們早日找到溫暖的家。

據統計，目前台灣寵物貓狗數量已超過二百萬，飼養戶數約一百萬戶。我們身邊養寵物的人愈來愈多，路上也常看到毛爸毛媽帶毛小孩散步。可惜的是，隨著城市快速發展，綠地空間愈來愈少，可以讓毛小孩活動的場域非常有限；要打造友善的城市，請先善待毛小孩！

首先，政府可多增設寵物友善公園，或就現有公園規畫寵物活動區，採用安全圍籬以防其衝突或走失，亦可與從事休憩的民眾有所區隔；且定期維護環境衛生，讓毛小孩能自在安心地奔跑或玩耍。並配合舉辦各類毛小孩相關活動，促進親子與寵物間的互動關係，落實生活教育。

此外，政府應提出更多鼓勵方案，例如：提供寵物友善公車、捷運專屬車廂或計程車接送服務；鼓勵加入寵物友善餐廳、咖啡店、旅宿、公共空間等；結合寵物友善標章認證、發行友善寵物卡，增加商機以提高業者參與意願；提升動物之家的環境、設備品質，建立完善的醫療及緊急救援機制；強化領養宣傳策略，提高民眾可親近性；增加寵物登記、晶片、結紮與疫苗的相關補助；增設公立動物醫院，提供更平價的醫療與健康諮詢，並發展寵物照護體系與保險；舉辦親子共學或校園推廣活動等，持續深耕尊重生命與護育理念，降低棄養或虐待等情事發生。

寵物就像我們的家人，無論喜怒哀樂都陪伴者我們。營造更友善、更和諧的環境，我們責無旁貸。除了政府應積極推動之外，也需要全民共同努力，不論是擔任動物保護義工、捐贈物資或捐款、救援受虐動物、照顧或陪伴、領養代替購買等，相信有心就有力，我們一起來實現毛小孩友善城市！