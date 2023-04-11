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補貼進口蛋 愈補愈大洞

聯合報／ 鐘重發／空大講師（彰化北斗）

市面缺蛋沒因進口蛋而緩解，反而在蛋農、蛋商的抵制下，雞蛋價格與市場供應來到暗黑叢林。

政府為平抑市面缺蛋與高蛋價的民怨，近期主導進口雞蛋，以每盒十顆供應市場約六十五至六十八元販售，並以「進口平價蛋」稱呼之。三月已進口約六百萬顆，四月將進口三千五百萬顆，據傳至六月共有近一億六千萬顆雞蛋進口。進口平價蛋到底是解決台灣蛋荒的好方法，或是會讓高蛋價與缺蛋的現象愈補愈大洞的壞政策？

國際蛋價都在高檔，但在政府補貼的介入下，貿易商只要能訂到蛋交付就有利潤，其他的價差和海空運費與運送耗損全由政府補貼埋單。因此我們可以吃到單價比台灣高，再加上高額空運費用和運送耗損的日本、新加坡進口平價雞蛋。

蛋農和蛋商認為政府寧把錢往外撒，卻不願向台灣雞蛋市場以高價買蛋以刺激增養蛋雞、增加產量；寧願以全民的錢補貼價差以壓低市場蛋價，卻製造出蛋農和蛋商高價賣蛋的貪婪圖像。因此，蛋農和蛋商才有揚言不報價和不通報產能讓蛋品市場失控失能的抗爭手段。

錯誤的方法可能製造更多更複雜的枷鎖。不過我們都很難承自己的方法會不對，通常認為介入的方法再加把勁就可以解決問題；雞蛋進口六百萬顆，再增三千萬顆，再增六千萬顆，不然一億六千萬顆，總會夠了吧！但，真的嗎？

價格是市場看不見的手，如今政府以「進口平價雞蛋」伸入雞蛋市場，到底是解決台灣蛋荒和高蛋價的好方法，或是愈補愈大洞？就看農委會主委陳吉仲所說「四月起買蛋不用排隊」和「五月上旬可以恢復」的承諾，能否兌現了！

雞蛋 蛋價 價差

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