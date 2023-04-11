聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣有事 日本有事？

聯合報／ 顏廷棟／銘傳大學財金法律系教授（台北市）

蔡總統與美國眾院議長麥卡錫會面，引來中共解放軍環台軍事演習，國際媒體持續緊盯最新局勢發展。弔詭的是，在此台海局勢緊張時刻，美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾率團來訪，表示渠已批准對台軍售案，並且承諾將「盡速交貨」。麥考爾特別強調：如果中國侵略台灣，美國「可能」派兵保台。

讓人懷疑的是，站在美國利益的立場，等到售台軍火銀貨兩訖後，他們會因護台而與中共兵戎相見嗎？以美國長期部署亞太軍事策略觀點，最大的可能性，就是以「危及區域和平」為由，促使日本自衛隊出兵協防島鏈安全；如此說法，印證於日本前首相安倍晉三疾呼：「台灣有事，即日本有事」的名言，應有相當可信度。

事實上，日本現任首相岸田文雄日前在眾議院回答質詢時宣稱：「因應台灣有事的議題，將依循憲法、國際法及國內法，個別具體的決定行動方案；原則上倘若發生『存立危機事態』，不排除有行使集體自衛權的可能性」。

「存立危機事態」為日本於二○一五年制訂的「和平安全法制」所區分之危機等級，僅次於「武力攻擊事態」；在「關係密切的美國等他國」受武裝攻擊，並威脅日本存亡危機、侵犯國民生命或追求自由及幸福權利時，可認定為「存立危機事態」，符合發動「集體自衛權」條件。

不過，岸田語帶保留表示：「台灣海峽的和平與安定，對於日本國家安全保障及全體國際社會的安定，極具重要性；相關問題，希望能以對話方式，和平解決」。

在現實的國際環境情勢下，我們切莫淪為美中角力戰的馬前卒，更不能期待外國出兵護台。是以，連日本首相都期待以和平方式解決問題，避免引來「日本有事」，難道蔡總統希望「台灣有事」嗎？

日本 美國 中共

延伸閱讀

麥考爾稱中國可能影響明年選舉 不動武即控制台灣

麥考爾接受福斯專訪：若北京犯台 美可能派兵

麥考爾稱支持美國派兵保台 綠委：台美防衛一體很明確

楊永明：一張照片顯示蔡總統不重專業、無能掌握局勢的危險

相關新聞

科技．人文聯合講座／運用ChatGPT 永續發展教育好幫手

前幾天受邀參加一場碳治理共識營，跟全國六十多位中小學校長分享全球面對氣候變遷和永續發展教育的趨勢，清楚感受到這兩個課題已...

馬英九訪陸 掀起「民國情懷」

這次馬英九前總統十二天的大陸訪問，行程可說是經過精心設計，除了到湖南長沙（湘潭），是為了返鄉掃墓祭祖以慎終追遠外，其他往...

蛋雞減產過度 才是缺蛋主因

一顆大好蘋果一○三元，相當十三顆雞蛋；一隻烤雞，美國超市二七○元，台灣二四八元。雞飼料換肉率最好，價廉物美，人人吃得起，...

補貼進口蛋 愈補愈大洞

市面缺蛋沒因進口蛋而緩解，反而在蛋農、蛋商的抵制下，雞蛋價格與市場供應來到暗黑叢林。

國際寵物日 實現毛小孩友善城市

四月十一日是「國際寵物日」，由美國動物福利倡議人士佩姬（Colleen Paige）於二○○六年創立，藉此節日希望提醒人...

CIA竊聽風暴 尹錫悅難挽民心

美國國防部大批機密文件外洩，其中包括美國對南韓、以色列及英國等重要盟邦的監控竊聽資料，已在相關各國引起震盪。日昨韓國《東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦