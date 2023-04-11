台灣有事 日本有事？

蔡總統與美國眾院議長麥卡錫會面，引來中共解放軍環台軍事演習，國際媒體持續緊盯最新局勢發展。弔詭的是，在此台海局勢緊張時刻，美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾率團來訪，表示渠已批准對台軍售案，並且承諾將「盡速交貨」。麥考爾特別強調：如果中國侵略台灣，美國「可能」派兵保台。

讓人懷疑的是，站在美國利益的立場，等到售台軍火銀貨兩訖後，他們會因護台而與中共兵戎相見嗎？以美國長期部署亞太軍事策略觀點，最大的可能性，就是以「危及區域和平」為由，促使日本自衛隊出兵協防島鏈安全；如此說法，印證於日本前首相安倍晉三疾呼：「台灣有事，即日本有事」的名言，應有相當可信度。

事實上，日本現任首相岸田文雄日前在眾議院回答質詢時宣稱：「因應台灣有事的議題，將依循憲法、國際法及國內法，個別具體的決定行動方案；原則上倘若發生『存立危機事態』，不排除有行使集體自衛權的可能性」。

「存立危機事態」為日本於二○一五年制訂的「和平安全法制」所區分之危機等級，僅次於「武力攻擊事態」；在「關係密切的美國等他國」受武裝攻擊，並威脅日本存亡危機、侵犯國民生命或追求自由及幸福權利時，可認定為「存立危機事態」，符合發動「集體自衛權」條件。

不過，岸田語帶保留表示：「台灣海峽的和平與安定，對於日本國家安全保障及全體國際社會的安定，極具重要性；相關問題，希望能以對話方式，和平解決」。

在現實的國際環境情勢下，我們切莫淪為美中角力戰的馬前卒，更不能期待外國出兵護台。是以，連日本首相都期待以和平方式解決問題，避免引來「日本有事」，難道蔡總統希望「台灣有事」嗎？