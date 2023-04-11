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蛋雞減產過度 才是缺蛋主因

聯合報／ 蕭清仁／台大農經系名譽教授

一顆大好蘋果一○三元，相當十三顆雞蛋；一隻烤雞，美國超市二七○元，台灣二四八元。雞飼料換肉率最好，價廉物美，人人吃得起，為國人動物蛋白主要來源。

從前一盒蛋價六十五到一百元，現在七十八到一三○元，漲幅百分之廿，以糧食危機標準來看相當溫和；在國際糧食危機期，小麥、稻米漲幅為二到三倍。

台灣雞蛋市場，買、賣雙方均多，都有良好組織；供方養雞協會，買方蛋商公會、全聯與家樂福兩大超市。價格由產銷雙方議價決定，類似雙邊獨占，所形成價格接近長期均衡價格，即一般所說的合理或正常價位。產者可得體面生活的收入，不高，缺乏增產意願，產銷穩定，即可處於長期均衡狀態。價格決定時會考慮參與者成本、利潤、市場正常需求，排除投機需求；與自由市場不同，由現貨市場供需決定，含投機需求，價格波動很大。

任何產品只要可儲存，均會發生投機活動、出現假需求，大家一窩蜂追求達到自己願望、野心的心理，只要風吹草動，就會引起物價上漲或缺貨信息，立即引發囤積居奇心理的集體行為，且都是一致舉動，很快使得供需失去基本面，整個情況便難以控制。

以一家夫妻每五天上市場購一盒雞蛋一次為例，為保持每天消費一顆雞蛋，不需每天上市場，平均每人每天需存二顆雞蛋，叫「購運存貨」。第二種為「跨期有貨」，目前蛋價雖平穩，但缺貨，為避免撲空多買一盒，平均存貨增加五顆。再乘以人口，社會總需求一億一千五百萬顆，這部分為假性或囤積居奇的需求。這是假設購買量增一倍，一般更多，假需求更大。政府與民間關於缺蛋的估計，分別為二百萬及四百萬；前者未含此需求，後者雖有，偏低甚多。可知過去自由經濟體下，糧價不漲則已，一漲飛天。

為缺貨，政府增產、大量進口，若數量太多，等情況回穩、假需求消失，接著又要處理過剩問題。反之，太少，又會發生。

蛋雞飼養隻數，九十年代三千五到六百萬，其後緩慢增加，一○二年三千七百萬隻，到一一○年增為四千四百萬隻。其間每公斤蛋價，除一○六年偏低外，保持在四十四到四十九元間波動。

每百隻農家賺款維持一萬四千到一萬五千元間，最後一年或因過剩降到一萬，其後大幅減產，現只剩三千一百萬隻。

目前短缺及加工調撥約缺四百萬顆蛋，相當五百五十萬隻產能，加目前產能，供需平衡產能為三千六百萬隻，為九十年代產能。多年來，蛋類自給率一直保持在九十九點八至一百點三之間，進出口很少。

這些信息顯示，政府實施畜牧法管理供給期，穩定產銷活動，消除循環波動；生產者及各級連銷商得合理利潤；提供廉價並充裕供給、自給自足等目標大致達成，績效不差。惟一○二年後供應量漸增，卻未能「超前部署」及時發現；其後調整過度，產能遠低於合理水平，供應不足引發投機，使場面難以控制才是主因。氣候、禽流感只是配角而已。

雞蛋 蛋價 禽流感

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