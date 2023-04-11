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馬英九訪陸 掀起「民國情懷」

聯合報／ 吳建國／國立高雄科技大學前校長（台北市）

這次馬英九前總統十二天的大陸訪問，行程可說是經過精心設計，除了到湖南長沙（湘潭），是為了返鄉掃墓祭祖以慎終追遠外，其他往訪的四個城市，都是與民國時期有密切關連的重鎮。例如：南京是民國憲法規定的國家首都，武漢是締造民國成立的首義之都，重慶則是民國領導抗戰的陪都，而上海更是中國近代以來的經濟中心。

馬前總統刻意安排這四個與民國命運息息相關的地方，不禁激發兩岸共同的懷舊記憶，尤其對大陸同胞而言，更產生濃厚的「民國情懷」，掀起一股「懷念民國」風潮。

事實上，大陸自四十餘年前改革開放以來，為了鼓舞各層級幹部與人民有新的思維與作風，「解放思想」就成為教育群眾最重要的工作，「發展才是硬道理」的標語隨處可見，那時就有以「民國時期自由開明思想為師」的建議。甚至廿年前，上海市政府還曾提出「恢復一九三○年代上海輝煌繁榮」的建設目標；那時大陸社會的「民國情懷」已是蠢蠢欲動，逐漸深入人心了。

中國近代自從鴉片戰爭以後，歐美與日本等列強侵略占領中國領土，殺害強姦中國人民很平常，因此激發了中國歷史上，自兩千餘年前的春秋戰國以來，第二次「諸子百家」思想學說的興起。只是這次的「諸子百家」乃是圍繞著國家民族救亡圖存、富國強兵，以反封建與現代化為核心的腦力激盪。滿清的覆滅與民國的建立，就是一個重要的里程碑。

民國時期自由思潮能「海納百川」，一直為大陸知識界所認同；覺得要走改革開放新路線，就要借鏡民國時期包容不同思想的做法，才能徹底「解放思想」，收到改革開放的成果。

馬前總統這次在中共廿大召開與政府換屆完成之後到大陸訪問，一方面在兩岸關係陷入七年僵局之際，因他的來訪，能有所突破之外，另一方面也因他精心設計懷舊行程的安排，造成大陸人民普遍懷念民國時期的自由風氣，掀起了「民國情懷」的風潮，相信這是馬前總統事前可能都沒有想到的意外收穫。

馬前總統的到訪，之所以能得到大陸人民普遍支持，就是將中華民族的復興大業寄希望於台灣人民，不要再做美國霸權行徑、無理打壓中國崛起的馬前卒。在兩岸憲法均共遵「一個中國」的基礎上，平等協商、共議統一，才是正道與大道；使民國時期風貌重現，才是兩岸人民共同的願望。

馬英九 上海

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