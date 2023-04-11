科技．人文聯合講座／運用ChatGPT 永續發展教育好幫手

前幾天受邀參加一場碳治理共識營，跟全國六十多位中小學校長分享全球面對氣候變遷和永續發展教育的趨勢，清楚感受到這兩個課題已受到校長們高度重視，也更關心要怎麼融合到課程中，培養學生的永續素養和能力。

另外，關於ＡＩ生成技術ChatGPT會對教育及永續帶來哪些影響，教學上如何運用，或對研究及學術倫理有哪些影響，教育圈高度重視。回到永續發展教育，老師在教學上要怎麼善用ChatGPT，或引導學生使用，激發更多學習成效，是值得期待的新方向。

永續發展教育強調培養學生在真實世界中，具備解決社會和環境行動的能力。但如何在課程及教學方法上進行創新並融入實踐，對老師是重大挑戰。

基於永續知識的跨域性，利用ChatGPT有助於老師在教學上的發想，節省蒐集資訊的備課時間。歐盟制定發布的永續發展能力框架「GreenComp」中，系統化思考和批判性思維力，是理解永續發展複雜性的關鍵能力，以下是透過ChatGPT設計課程，用英文提問再轉為中文並調整後的教學案例，分享給大家。

「建立永續發展問題的基礎性理解」：首先要熟悉永續發展挑戰背後的科學、經濟和社會現況，例如循環經濟、社會公平和氣候變化。在了解更多相關資訊時，不要害怕提出問題、挑戰假設，有助於建立批判性思考，意識到潛在的偏見或知識差距。

「練習系統化思維」：永續發展面對的挑戰是多元且相互關聯的，系統化思維有助了解其中的動態關係。可嘗試練習繪製迴路圖和系統表，從多元觀點來思考問題；並與不同背景和領域的人交流，從他們的反饋中學習。此外，也要磨鍊創造性的解決問題能力，練習腦力激盪和創意思維技巧，跳出框架尋找創新方案。

「採取行動」：解決永續發展問題需要行動力。尋找參與在地計畫的機會，為環境組織做義工，一起倡導政策變革。開始行動能幫助自己更深入了解永續發展的實際問題樣貌。

而進一步運用ChatGPT來初步擬定廢棄物減量的永續發展教學設計時，其可提供相關的課程設計模式和建議，不過，當涉及更深入的專業知識探討時，ChatGPT則容易出錯，而需要調整內容。可見ChatGPT確可用於協助永續教學，但操作者必須有能力正確的設定問題，了解相關專業，避免被ＡＩ生成的資訊誤導。

科技趨勢無從迴避，大學必須正視如何教導學生正確運用ChatGPT，提升數位科技的運用，也避免因過度依賴ＡＩ，阻礙了培養批判反思、問題解決能力等重要的訓練。同時，也應讓學生認識ＡＩ依賴的大數據收集和分析及資訊標記，可能帶來的隱私侵犯、勞動爭議等副作用和相關法律問題。

這是教育界的新契機，透過科技的協助，整理跨領域的永續主題；老師教學將更靈活，也能縮短準備教材的時間，帶學生走入社區進行場域學習，並可藉此培養學生永續時代的數位素養，很值得邊試邊修正，體驗數位時代對教學帶來的驅動力。

（作者為中國文化大學永續創新學院院長）