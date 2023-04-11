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我喪失內線作戰優勢

聯合報／ 張延廷／前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授（台北市）

此次中共圍台軍演，是以海空兵力為主體，對台實施「封打一體」的軍事行動；其動用龐大的空中兵力計有殲十、殲十一、殲十五、殲十六、Su-30戰機、轟六Ｋ轟炸機、運油二十空中加油機、運八和運九電子對抗機、空警五○○預警機，還包括不同型式的高空無人偵察機等。綜觀機型及功能都非常多元，而且擾台架次及頻率又高，在卅四小時內便累積一四一架次，又大量跨越中線進入我方傳統空域活動。

再者，抵近花東外海之「山東號」航艦上的殲十五戰機亦頻繁起降，甚至飛入台灣東部防空識別區，再搭配十一艘共艦在台海周邊活動，不難看出對台形成戰略合圍的架勢。

依演習規畫，共軍在福建平潭長江澳附近水域進行實彈射擊訓練，由於射擊區域在馬祖列島南方僅廿三公里，隆隆砲聲依稀可聞，其抵近之火力射擊已具告警意涵。另者，此次火箭軍並未火力上陣，僅以常規飛彈部隊對台灣關鍵目標實施模擬攻擊，並輔以布陣之遠程多管火箭砲模擬聯合火力打擊。此舉不難看出，中共粗估火箭軍戰略打擊能力已駕輕就熟而不發實彈，其施展戰略打擊能力只是決定因素，而非關鍵因素了。

值得注意的是，此次中共自製「山東號」航母編隊作戰群，首度穿越巴士海峽至台灣花東外海，並實施大批戰機起降之戰術操演，甚至演練突穿東部之防空識別區，模擬對台灣東部實施戰場阻絕。此舉是配合一貫在台海活動的共機，創造「東西夾擊」態勢，迫使台灣軍隊進入兩面作戰模式；在各自面對東、西兩方威脅下，軍事戰略上已無法相互應援，使台灣喪失原有的「內線作戰」優勢。

山東號航母作戰群是一個完整的戰力體系，可針對敵情威脅及任務需要，在海上快速移動，隨時調整至最佳戰略打擊位置，使共軍遠海體系戰力大幅提升。而且航母編隊及艦載機的海空管控半徑超過四百公里，若機動部署到台灣東部，不但可切斷海上補給線，亦可遲滯甚至阻絕盟軍馳援台海，不難看出「封打一體」的圍台戰略，已是其對台用兵的主軸。

最後，此次聯合巡航巡查專案行動，中共在軍艦維權、海事局執法的架構下，意圖進一步將台灣海峽「內海化」，以長期行使海上查緝權來彰顯主權。在軍事行動的量變vs.質變不斷循環下，中共就是要不斷創造以政權凌駕台灣治權的態勢。台灣究竟要如何因應，目前仍看不出頭緒。在台灣紛擾的政治氛圍下，意識形態絲毫無助抗拒兵臨城下的威脅；釜底抽薪之計，是要如何激揚中國大陸廣大善良人民的覺醒，將台灣力量極大化，是另一條可思考的路徑。

中共 戰機 火箭

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