馬開新局？兩岸和解言之過早

馬英九訪陸言行對台灣、乃至兩岸關係的影響，關切兩岸發展人士必須要有清楚認識。有論者認為，會形成「定海神針」或帶來兩岸和解，這些都言之過早。

馬此行至今，對中華民國在兩岸的公開論述，立即影響是凝聚泛藍人心。例如有網路大數據指出，藍綠社群粉絲頁攻防討論勢均力敵。藍營應是最不擅長經營網路聲量政黨，能有如此成績，恐是泛藍群眾自動自發成果。而看媒體報導底下留言瞬間爆大量立場，多屬支持馬的言論，亦可推知一二，這會形成民意對政客的壓力。

然而，相關政治人物有延遲表態苦衷，因為尚摸不清中共高層態度。從交流經驗與若干跡象顯示，馬許多言行與中共事前未有共識，例如隨馬出訪學者表示，他對馬在湖南關於憲法談話「事前完全不知情」、「一開始有點嚇一跳」。

至於說中共內部，外界只能觀察到，官方對馬的接待並未因其發言有所減損。而中共能影響媒體與智庫學者發言，至今多僅限歷史與文化層次，重要部分刻意忽略，顯然還在觀察風向階段。

這形成一個詭異局面：看起來馬好像打開新局面，但外界還沒看清門到底開了沒有？後繼者會不會拿了鑰匙打不開門？此次馬的言行內涵豐富，升高了泛藍人士期望；甚至讓不少台人覺得可以是兩岸和平共存基礎，但如果中共未來亮不同底牌？期望越高，失望越大，九二共識恐真要送入歷史了。