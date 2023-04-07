台灣總統！矮化稱呼尊重不足

蔡總統在與美國眾議院議長麥卡錫會面時，大談「德不孤，必有鄰」。與美國官方第三號人物會面，蔡總統認為這是台美最佳關係的表現，並以此為外訪的最大收穫。

不過，當小英站在麥卡錫身旁享受鎂光燈光環之際，卻聽到麥卡錫稱呼她是「台灣總統」，身為中華民國總統卻被她口中最好朋友的美國如此矮化稱呼，竟沒有任何抗議與反應，等於默認了這樣的稱呼。請問民進黨與綠營側翼：你們不斷抨擊在大陸祭祖之旅敢自道是「中華民國前總統」的馬英九，指責他被對岸矮化、批評他被中國統戰！對照蔡英文與馬英九的言行，這不是雙標又是什麼？

還有，除了麥卡錫外，蔡總統還與十多位美國朝野國會議員會面，總統府馬上大肆宣傳。從紐約到洛杉磯，民進黨動員僑社揮舞中華民國國旗，看來好像很風光，然而，美國執政的民主黨，從拜登到紐約州長卻沒人出席，主因還是美方堅守「一中政策」，同時將蔡的過境定位為私人行程。可說是禮遇有餘，尊重卻不足。

反觀馬英九此行，從下機沒有紅毯相迎，到上海、南京、武漢、重慶等地一把手全都出來迎接。再看大陸民眾，愈來愈多人搶看小馬哥，和他握手要簽名，對綠營與側翼來說，這是中國動員民眾的結果，問題是馬英九在短短的十二天內成了大陸網紅，就算中國官方可以「消馬英九的音」，可是網民卻自動連結，讓他成了網紅。

請問綠營與側翼，同樣有背後動員、同樣是私人之行，馬英九拜兩岸政府所賜，讓他紅遍一時。憑的是什麼？

再者，ＥＣＦＡ連民進黨都不敢廢止，證明馬英九當年主導兩岸大三通、經貿和民間交流，確實是帶動雙方走向和平的重要基礎，這也讓馬很有底氣地說出「中華民國前總統」。小英呢？小英此行所做的所有動作，正好反證出馬才是真正的「中華民國」傳承者啊！