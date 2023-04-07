馬大陸行 彰顯中華民國的和平之旅

前總統馬九訪陸祭祖及文化交流，這是兩岸分治後，首位卸任中華民國元首造訪大陸，行程備受海內外矚目。

時值台海波濤洶湧、兩岸情勢嚴峻，馬前總統大陸行，必有助和緩緊張情勢。若摒除黨派之私、意識形態，相信國人多會肯定這趟彰顯中華民國的和平之旅。

馬前總統自踏上大陸起，無論是南京中山陵拜謁國父中山先生、與大陸國台辦主任宋濤會面、在湖南湘潭祭拜祖先，或是與湖南大學師生座談，總是不忘強調中華民國。馬前總統再三提中華民國，就是告訴對岸及全世界，中華民國直至今天始終存續著。

其次，在中山陵提「和平奮鬥、振興中華」主張，期盼兩岸共同努力追求和平、避免戰爭，並說「這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現」。與宋濤會面時，馬前總統再三強調，兩岸主事者共同的責任是「兩岸要盡一切的可能避免戰爭衝突，才能讓彼此有更安全、更美好的未來」。

馬前總統不厭其煩地倡議和平，對岸也有正面回應。宋濤表示「兩岸一定要談，也只能用和平對話的方式解決問題和衝突」。從陸方的回應，顯示和平才是兩岸的選項。

此外，馬前總統大陸行，再次印證「九二共識」是兩岸對等交流、友善互動的定海神針。在會見宋濤與上海市委書記陳吉寧時，都強調「九二共識」是兩岸的政治基礎。與湖南大學師生座談時，他還特別以我憲法增修條文，指兩岸同屬「我們中華民國」、「都是中國」，只是分成「台灣地區」與「大陸地區」。他同時引用大陸「八二憲法」前言，印證兩岸憲法都符合一中原則。陸方對馬前總統暢言高度尊重，也是源自「九二共識，一中各表」之故。

二○一五「馬習會」，我在總統府全程觀察媒體報導。馬總統返國後問我：「敦義兄，你看我表現如何？」我回說：「表現很不錯！」又問：「那可以打幾分？」我說：「九十分。」他聽了開心地笑了。這回去大陸，沒有官方身分包袱的馬前總統，表現更令人激賞！