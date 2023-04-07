蔡麥會 馬赴陸 北京質變？

蔡英文總統於四月五日在加州雷根總統圖書館，與美國眾議院議長麥卡錫會面，舉行歷史性的閉門會談，有十多位跨黨派議員參加。會後蔡英文發表聲明，感謝麥卡錫議長的溫暖接待及友誼，謝謝所有美國國會的友人一直和台灣站在一起，「台灣沒有被孤立，也並不孤單！」

這場會談引起國際媒體的關注，有美國及外國媒體超過二百人到場採訪，還有支持的台僑在場外高呼「台灣加油」。但是，這次蔡麥會談卻與去年美國眾議院議長裴洛西的訪台效應不同，由於中美雙方的提前示警與聯合控管，已將台海危機限縮到可控範圍，並未釀就兵凶戰危的威脅。

根據媒體報導，早先美國國家安全顧問蘇利文已與中方對口官員聯繫，希望大陸方面充分理解，美國白宮面對共和黨籍國會議長的實際困境。美國總統與政府繼續堅守「一個中國」政策；在蔡英文訪問紐約時盡可能保持低調，維持非官方的「私人過境」性質。至於眾議院議長麥卡錫堅持的會談，則非行政部門所能掌控。因此，白宮希望大陸方面體會美國行政與立法部門的不同立場，切勿過度反應。

到目前為止，大陸方面的回應是，從軍方的武力示警與軍事制裁轉向海事部門的執法巡查，亦即藉「台灣海峽中北部聯合巡航專項行動」將台海變成實際控制的內海。其目的則在警示台灣，今後若台海有事或出現台獨行動，大陸將透過海事執法封鎖台海，造成台灣對外貿易、海上運輸與能源進口等方面的重大損失。這也就是從過去的「武力威嚇」逐漸轉型而為執法上的「主權宣示」，進一步落實為「治權」（governing power）的展現。

為什麼中美雙方會採取這樣有所節制的聯合控管行動？這是因為民主黨政府在對華貿易、美債控管以及金融危機上正面臨嚴峻的考驗，而且急於與中方展開對話，尋求諒解與合作，否則必將直接威脅拜登政府的政績表現與連任行情。這也就是現實上面對著民主究責的挑戰，實有所求於中國。

至於中方的國際定位，則因今年初以來的「大國外交」行動與「和平斡旋」角色，備受國際社會的關注與肯定，業已形成各國在「美國優先論」（US Primacy）之外的另類選擇。因此，無論是伊朗與沙烏地阿拉伯的歷史性和解、東盟各國尋求支持與奧援，乃至法國總統馬克宏期待中方調停俄烏衝突，以及澳大利亞總理宣布正在排隊等待親訪北京等，均反映出中國文化的「王道之治」而非「霸道橫行」的新紀元，正在逐步開展。

在這樣的前提下，馬英九訪問大陸，以具體行動讓「九二共識」與「一中各表」活化，也就不足為奇了。這不只是戰略上「軟的更軟，硬的更硬」，而且是大勢所趨，外交格局已從量變走向質變！