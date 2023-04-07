OPEC+減產 加劇沙國與美分歧

近期，原油市場擺脫歐美銀行業危機陰影，重回上升軌道。就在市場普遍預計，OPEC+組織不會有重大舉措之時，沙烏地阿拉伯率多個石油生產大國拋出重磅減產計畫，震撼全球市場。

受到核心產油大國減產影響，國際油價漲幅明顯。分析指出，此次減產將導致原油市場重回供不應求格局，進而導致油價和通膨雙雙走高；沙國再三減產穩定油價行為，或將加劇其與美國方面的分歧。

OPEC+選擇在原有減產政策基礎上，再度大幅減產，不管是公布時間還是減產力度，都超乎市場預期。受此影響，國際油價大幅跳漲。四月三日，布倫特原油最高漲幅超過八％，一度漲破八十六美元／桶；西德州原油（ＷＴＩ）最高漲至八十一．六九美元／桶，漲幅接近八％，此後穩定在七十九美元／桶附近。

從當前全球經濟和原油市場情況看，OPEC+減產動機相對明晰。三月上旬，歐美銀行業相繼爆發危機，帶來對金融危機及經濟增長放緩的擔憂，進而導致市場對未來原油需求的悲觀預期，令國際油價在短時間內急速大幅下挫，產油國聯盟原有的減產政策已失去作用，需要加大減產力度。

此外，去年由於油氣價格高漲，產油國和跨國石油公司都收穫創紀錄利潤。在高利潤驅使下，石油生產方也更傾向用減產來維持高油價，進而帶來更多收益。

今年以來，OPEC+的實際減產執行率基本保持在一七○％左右，可見其主動減產的決心；對他們來說，增產可能不容易，但減產卻是信手拈來。尤其近一年多來，在地緣政治衝突影響下，國際油價持續保持在高位運行，使得OPEC+更傾向控制原油產量。

市場分析普遍擔憂，減產此舉可能會加劇沙國與美國分歧。以沙國為首的產油國傾向減少供應保持油價在較高水準，美國則多次抨擊OPEC+減產導致油價走高，進而推升整體通膨，讓消費者支付更高的能源消費帳單。此外，這同時也會使美國國會的NOPEC法案再度受到關注，該法案旨在反擊OPEC+對原油市場的壟斷操縱行為。

對於全球原油市場來說，今年的利多因素顯然多於利空因素。從供應端來說，OPEC+主動加碼減產勢必會令原油供應量進一步縮水，且加碼減產對原油市場的心理提振作用也很大。需求端方面，中國經濟正穩步回升，美國也計畫在六月宣布新冠疫情結束，由此帶來對經濟復甦及原油需求回暖的預期日益高漲，進而可能導致原油市場供不應求，推動油價走高。

但事實上，石油價格從過去到現在，從來不是由市場供需兩端決定。野心勃勃的沙國王儲，遇到第三任連任欲留下歷史定位的習近平，面對舊秩序的利益維護者美國，各方勢必將以石油作為籌碼，作為利益博弈的交易工具。而OPEC+抱團減產，只是項莊對沛公的舞劍罷了。