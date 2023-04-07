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川普再戰 起訴扳得倒？

聯合報／ 余豈／大學教師（嘉義市）

美國前總統川普出庭，是春假期間最大新聞。川普飛機在佛羅里達州凌雲而起，尾翼塗有大大的美國國旗圖像；抵達紐約後，車隊奔馳於高速公路，媒體一路跟拍。台灣媒體也在紐約集結群眾裡採訪到「裸體牛仔」，這位在時代廣場表演多年的名人，到現場演唱MAGA（讓美國再次偉大）歌曲聲援川普。當他聽到記者來自台灣，還說「天佑台灣」。

得以扳倒川普的關鍵人物ＡＶ女優「暴風女丹尼爾斯」，成長於社會底層單親家庭，十七歲開始跳脫衣舞、廿出頭拍成人色情片拿獎，目前還在主持同性戀配對實境秀。暴風女和川普有一腿，是美國聲稱伊拉克擁有大規模殺傷性武器而入侵伊拉克的時代，如今大部分的美國人已忘掉伊拉克戰爭，「暴風女」則依然活躍。

起訴川普的曼哈頓地方檢察官白艾榮，此位「白」先生不但是黑人，且和美國總統拜登同屬民主黨，更是美國左派代表人物。美國左派致力打破「刻板印象」，宣稱人的生命不該用短短一個「稱號」來概括，所以這兩天很多左派網民盛讚「暴風女」是「女權運動者」、「魔鬼剋星」（雷根時代的賣座電影片名）。這些漂亮的高帽子氣炸右派，痛罵「暴風女」就是要錢。值得一提是，「暴風女」剛輸掉另一個與川普的訴訟，被判賠償一大筆錢並支付訴訟費用。

無論左派如何擺出清高姿態，心裡卻難否認，在距離下次大選僅一年半的此刻起訴川普是政治動作，用來防止川普角逐總統大位。故也有意競逐的共和黨人士和右派支持者，不但心中七上八下、忙著沙盤推演，發言也得循著意識形態與政治認同，畫出清楚界線。

眾院麥卡錫議長與共和黨議員克魯茲，公開譴責白艾榮起訴川普，是民主黨濫用權力、把司法當武器。這兩位也都預言，起訴反而會讓川普聲勢高漲；果然，川普黨內支持度飆升，且一天內就收到大額捐款。

美國幾個脱口秀節目向來偏左，這兩天都做了節目嘲笑川普，主持人與觀眾手舞足蹈，歡欣鼓舞討論川普會不會在法院按指紋。起訴川普的幾十項罪名，真能如左派預料，讓川普在選前被定罪、關幾百年嗎？退一萬步想，即使川普入獄，能否用他一人的醜行去彰顯美國司法偉大？甚或美國其他政客就像天使一樣高尚呢？難道美國人都不讀歷史的嗎？

當初戴著「我川威武」口罩，在台灣力挺川普的「那個黨」，如今因為一張與麥卡錫議長合照，就宣稱足以否定「疑美論」了！琵琶別抱竟是如此現實。

川普 美國 伊拉克

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