油國造反式減產與世界金融爆雷

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）四月二日宣布造反式追加減產，立即給美國帶來意外通膨壓力，並對當前爆雷式金融，帶來一次超強衝擊。產油國在預計會遭遇反對情況下仍堅持減產，凸顯美國霸權在中東地區存在感急遽下墜和威勢分裂加深。

據ＩＭＦ推算，從原油價格要實現今年財政收支平衡，沙國為每桶六十六．八美元，阿聯酋為六十五．八美元，而此次聯合宣布減產的八國，七個主要國家平均為八十四．八美元；主要財政收入依賴原油的產油國，當然不希望陷入跌破六十五美元以下窘境。顯見，沙國及俄羅斯等國絕對重視原油市場穩定，才會不顧美國強打通膨的強烈願望，作出追加減產的決定。

這也映現OPEC+無法容忍原油價格大幅下跌。因此，行動另一動機，就是要打擊市場上努力做空原油的投機者。

此次減產，規模約占世界總需求一％；受減產影響，供不應求的市場預期將加強。美國原油指標四月三日盤前盤後交易一度漲至每桶八十一美元以上，價格比上周末暴漲八％。

今年第二季起，美國消費者物價指數漲勢，因能源價格暫歇飆升而趨緩和；拜登政府當然不希望啟動減產，再次增強超級通膨隱憂。當然，產油國早逆料美國必然反對，但隨著沙國和伊朗外交正常化，美國在中東地緣政治存在感已銳降，毋庸再顧及美國態度。

為降低對石油依賴度並多元發展高科技產業，沙國等產油國正努力實現夥伴多樣化。特別是在美國降低對中東事務參與情況下，中國成功斡旋沙國和伊朗簽署邦交正常化協議，大大拉抬中國存在感。

目前全球市場普遍認為，國際原油價格直到二○二五年都將居高不下；國際觀察家認為，只要國際油價維持高價位，此次超級通膨壓力將加強，各國央行進一步再激進加息，以致益發拖累世界經濟風險，將隨之提高。

美歐財政金融當局認為，在主要國家都積極對抗超級通膨之際，OPEC+突然減產，已給全世界經濟成長籠罩莫大不確定性。

減產決定提高國際油價預測，一些華爾街人士稱油價一百美元不是夢，可能會使Fed打壓通膨任務趨於複雜，消費者物價指數有可能更提高，並抑制經濟成長，造成美國經濟提前陷落滯脹衰退格局。

由於通膨太高，主要國家都必須面對一個「不可能三角」：既無法實現價格穩定，保持經濟成長，也無法保持金融穩定。最終都將面臨經濟和金融危機。這也是為什麼OPEC+追加減產會肇致國際經濟金融情勢大惡化的原因。

現在的Fed有兩種選擇：提高利率，抑制流動性，然後看著更多銀行和企業公司倒下；或者重回接近零的利率，放任通膨。到現在為止，Fed選擇的是前者，但隨勞動力市場問題推高工資，唯有被迫繼續緊縮政策及激進加息。