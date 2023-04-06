新石油戰局 台難置身事外

市場又飛來一隻黑天鵝，突襲全球經濟的疲軟體質，也對地緣政治再度演習，不確定性蔓延中。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）無預警宣布減產原油，除導致石油價格恐重回一桶一百美元直接影響外，這次決策速度和態勢，滲漏出沙烏地阿拉伯及產油國與美國多元賽局正成形的訊號。

在升息及全球經濟放緩背景下，國際油價連續走跌五個月。歐美銀行爆雷危機溢出效應，又加劇經濟不確定性，此刻產油國再採先發制人行動，可視為面對潛在經濟衰退擔憂的預防性措施，只是釋出的訊號不僅如此，至少沙國和OPEC+還發出「到底誰擁有石油定價權？」的再次攤牌。

去年十月，拜登政府也曾敦促沙國增加石油產量打擊通膨，但OPEC+以減產回應，和這次一樣以自身利益最大化落實「沙烏地優先」政策，同時爭取更大石油定價權，意圖將世界拉回到上世紀七十和八十年代。

二戰後，沙國依美國戰略需求提供石油，美國提供沙國軍事安全保障。如今美國走向能源自給自足，在中東進行戰略性收縮；近期沙國持外交自主及維護國家利益立場，推動「向東看」戰略，美國又不願看到沙國在原油市場獨大與其他強國介入，地緣政治博弈也由此展開。美沙關係變得微妙，從過去沙國唯美馬首是瞻，轉向美國對沙國的打拉互動。

美國去年春季伊始的最大規模釋放原油儲備計畫執行後，當前戰略石油儲備已降至近四十年來最低量值，進一步釋儲對因應減產空間很小。再加上拜登政府上台後美國重返「巴黎協定」、奉行「清潔能源」政策等，美國頁岩油企業缺乏擴產增產動力。OPEC+瞄準美國原油產量恢復緩慢、戰略原油儲備處於歷史最低位及俄羅斯供給減少等有利破口，關鍵時刻主動出擊。

OPEC+意圖的石油定價錨定議價權，還有一個根本原因，就是替代性能源發展仍處龜速期，石油時代遠還未過去。但是原油秩序呢？這是OPEC+在「石油美元體制」下永遠的痛。

可預見的是，在俄烏戰爭持續、美國通膨高燒未退，及歐美銀行業爆雷環境下，OPEC+與美國博弈恐加劇。美國通膨高燒不退，聯準會自去年連續九次升息十九碼，上漲原油價格會為聯準會持續升息添加柴火。聯準會要在物價和金融穩定間尋求平衡，變得愈發艱難。而OPEC+集體行動也正跟美國、聯準會、美元地位與霸權直球對決，終將影響全球經濟成長走向，牽一髪動全身。

沙烏地王儲沙爾曼曾說，「誰在油市上賭博，誰就將感受到在地獄般痛苦」；去年美國總統拜登警告沙國，「必須為原油減產和支持俄羅斯承擔後果」。

新的「石油戰爭」賽局值得關注，我們看似是局外人，卻身置局內，沒有能源及淺碟經濟的台灣，無法置身石油美元的全球政經局勢之外。