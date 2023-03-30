AI變革 職場迎接挑戰

人工智慧領域的明日之星、OpenAI執行長奧特曼，在二○一五年間和特斯拉創辦人馬斯克共同創立該公司；更曾立下了要「確保人工智慧能有益於全人類」的使命和願景。二○二一年間，他在網頁上承認：「每天在OpenAI的工作總提醒著我，AI所帶來的變革影響，遠比所有人想像都更快、更激烈地發生當中。」

然而，隨著晚近的應用想像，再加上得自於儲存能量與數位科技的屢屢突破，卻也讓網路犯罪與黑心商業模式的進展更快速；因此，對於AI將如何影響人類的共同未來，奧特曼認為各界都有必要謹慎應對，雖然不必然是悲觀看待。

根據OpenAI公司與耶魯大學的合作研究，估算ChatGPT和其他AI生成功能的軟體工具，可能嚴重衝擊到美國高薪白領工作，約計有二成；以及在這類職業別之內，過半以上的業務職掌。因此，從工作設計、組織型態、管理激勵和消費服務等的提供流程，都需做出必要配合與前瞻性的重整。

最可能被人工智能所挑戰的高薪職業，則有口譯、翻譯工作、文本、繪本的執行創作，包括作曲寫譜和編曲配樂等，以及旅遊規畫、報稅服務、行銷研究、財務分析，甚至是記者。事實上，人工智慧的生成報導，從股市交易和盤後分析，乃至賽事勝負和體育活動的常態介紹，這類的創作模式早已嘗試了八年之久。

至於技術性勞力為主的生產製造和其他個人服務業，潛在受影響的可能範圍則最小；但即使是傳統勞力類型，仍有一成的業務將因著ChatGPT生成應用，而讓工作性質與人際互動受到影響，甚至是被取代。

職是之故，各界如何提早因應，尤其能從政府與各部會職能的檢討開始，諸如導正青年學子的人生規畫與就業預期；同時，及早在社會結構與政務推行等的方方面面，讓人工智慧的協作量能與應用想像，有融入結合的介面設計，更有流程追蹤的積極介入與成效評估、查核檢查點。

唯有建立起跨世代的支持緩衝，才能讓一時的失業恐慌與長期消費信心之間，透過人生教訓與資訊傳遞之後的交互影響，依舊能產生良性帶動與向上循環，而不至於在技術競爭與人力替代之下，讓經營依賴的偏重與集體投資的轉向，徹底阻滯了社會參與跟追求進取機會的調整決心。

最終，如何規避政經紛擾的時程拖延，一如失落三十年的日本？否則，只會導致普遍的消費萎縮，從而發生經濟動能的失速與整體社會的滑坡。換言之，要讓必然受到衝擊的行業別與相關人員，有適當的預期且在事前的學習準備，從而在對焦和引導之後，繼續能以開放胸襟和生活重心的自主轉向，逐步、漸進且全方位的做好調適與人生志業的追求！